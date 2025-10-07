Miasta powinny walczyć z otyłością mieszkańców

Dagmara Kijanowska
2025-10-07 15:54

Ponad połowa Polaków zmaga się z nadwagą i otyłością. Warto zdać sobie sprawę z tego, że otyłość jest chorobą i to taką, która ma wiele bardzo groźnych powikłań np. nadciśnienie tętnicze, cukrzycę, kłopoty z układem kostno-stawowym czy depresję. O otyłości mówiono na Kongresie Zdrowych Miast 2025 w Warszawie.

Otyłość zapisana w DNA? W większym stopniu niż dotąd sądzono

i

Autor: Getty Images

Problem poruszono podczas panelu dyskusyjnego „Jak walczyć z chorobą otyłościową w miastach?”. Mówi się o nas „społeczeństwo „trzech foteli”: szkoła, praca, samochód. Brak aktywności fizycznej, zła dieta – jemy fastfoody, żywność przetworzoną, spożywamy zbyt dużo cukru, także w napojach. Prowadzimy siedzący tryb życia, brakuje nam na nią czasu lub motywacji. Brakuje specjalistów, którzy mogliby pomóc osobom z otyłością, leki są drogie i nierefundowane, a operacje bariatryczne trudno dostępne.

Co mogą zrobić miasta, by wspierać walkę z otyłością? To przede wszystkim stawianie na rozległość terenów zielonych, w których można spędzać czas aktywnie lub chociaż spacerując. Ważną rolę spełniać mogą instytucje kultury i sportu wspierając zdrowy styl życia. Zamiast stoisk grillowych budować i ożywiać siłownie pod chmurką, budować ogólnie dostępną infrastrukturę sportową, promowanie chodzenia po schodach, przynajmniej w urzędach.

Na kongresie zaprezentowano książkę „Otyłość. Zdrowie. Zrównoważony rozwój” pod redakcją dr n. med.i n. o zdr. Anny Rulkiewicz, prezeski Grupy LUX MED i prof. dr hab. n. med. Justyny Domienik-Karłowicz, prezeski Centrum Edukacji Medycznej.

Otyłość. Zdrowie. Zrównoważony rozwój.

Książka przedstawia otyłość jako jedno z najpoważniejszych wyzwań XXI wieku – nie tylko medyczne, ale i społeczne. Autorzy podkreślają, że skutki tej choroby obejmują utratę zdrowia i życia, spadek produktywności, ogromne koszty dla systemów ochrony zdrowia i wpływ na klimat poprzez przemysł spożywczy. Publikacja tworzy praktyczny przewodnik dla lekarzy, decydentów, biznesu i mediów. Kluczowe przesłanie brzmi: otyłość nie jest problemem jednostki, lecz całych społeczeństw i musi być traktowana systemowo.

Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki