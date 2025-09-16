Żagań zaprasza na Jarmark św. Michała 2025. Muzyka, korowód i podróż w czasie

Żagański Jarmark ma swoje korzenie w XIV wieku, kiedy to odbywał się w dzień patrona – świętego Michała. Dziś, choć wydarzenie ma zupełnie nową oprawę, nadal nawiązuje do kupieckich tradycji miasta, a jednocześnie przyciąga blisko 20 tysięcy osób rocznie.
W tym roku jarmark rozpocznie się w piątek, 19 września, widowiskowym korowodem. Start o godzinie 15:30 z parkingu przy ul. Sobieskiego. Temat przewodni to „Podróż w czasie”, dlatego uczestnicy mogą puścić wodze fantazji i zaprezentować się w dowolnych przebraniach – od średniowiecznych po futurystyczne.
„Pokażcie, że Żagań potrafi zaskakiwać pomysłami i bawić się modą z każdej epoki” – zachęcają organizatorzy.
Na uczestników czeka konkurs na najciekawsze stroje, a nagrody zostaną wręczone w sobotę, 20 września, na dużej scenie przy Pałacu Książęcym.
Atrakcje muzyczne podczas tegorocznego Jarmarku św. Michała zapowiadają się wyjątkowo emocjonująco i różnorodnie. Już w piątek, 19 września, sceną zawładną młoda gwiazda polskiej muzyki pop – Viki Gabor, znana z mocnego głosu i przebojów podbijających listy hitów. Wieczór zakończy występ światowej klasy DJ-a Buraka Yetera.
Sobota, 20 września, to dzień pełen kontrastów i muzycznych emocji. Najpierw publiczność porwie Malik Montana, raper cieszący się ogromną popularnością wśród młodego pokolenia. Chwilę później na scenie pojawi się charyzmatyczna Agnieszka Chylińska, która od lat zachwyca fanów swoim niepowtarzalnym stylem i sceniczną energią. Ich koncerty z pewnością przyciągną tłumy i rozgrzeją atmosferę do czerwoności.
Z kolei niedziela, 21 września, będzie wielkim finałem tegorocznego Jarmarku. Na scenie zobaczymy m.in. zespół Bibobit i Echa. Gwiazdą wieczoru będzie Sheyla Bonnick z legendarnej grupy Boney M, której hity takie jak „Rivers of Babylon” czy „Daddy Cool” znają kolejne pokolenia. To będzie prawdziwa muzyczna podróż w czasie i świetna okazja, by wspólnie zaśpiewać największe światowe przeboje.
Pełen program wydarzenia podajemy poniżej!
Scena główna:
16:00 Rozpoczęcie
16:30 Sekcja Wokalna Szkoły Talentów ŻPK
17:20 Szkoła Tańca Pasja
18:00 Dj Czaku
20:00 Viki Gabor
21:00 Dj Pavlo
23:30 Burak Yeter Mała scena:
17:00 Rozpoczęcie
17:10 Bartłomiej Antosz
17:50 Dance with us Studio Tańca
18:00 Desperados
19:30 Dj Offnoise
20:30 Dj Świerku
Sobota, 20 września:
Scena główna:
17:00 Sinsight
18:00 Sekcja Rapu
19:00 Rolekk
20:00 Malik Montana
21:00 Agnieszka Chylińska
22:00 Dj Świerku Mała scena:
16:10 Mamm
16:45 Pusty. x Navel
17:30 Głębokie Wykopy
18:00 Tego Typu
19:00 Narrow Roads
20:00 NM Rock
21:00 2' S Band
22:00 Zespół Projekt
Niedziela, 21 września
Scena główna:
17:00 Wokaliści Klubu 11. Dywizji Lubuskiej Kawalerii Pancernej
18:30 Paulina Styś
19:00 Bibobit
20:00 Echa
21:00 Sheyla Bonnick Boney M Mała scena:
13:00 Radość
13:50 Jutrzenka
14:35 Małomiczanie
15:30 Jodełki
16:20 Karolinki
17:15 Duet EF-ki Kadłubianki
17:35 Zespół Pod Różą
18:25 Hania Słowik
19:20 Dance With Us Studio Tańca
19:30 Octava
Jarmark św. Michała 2025 to nie tylko koncerty i występy. To przede wszystkim trzy dni niezapomnianej zabawy, spotkań i wspólnego świętowania. Tradycja splata się tu z nowoczesnością, a historia miasta nabiera nowego życia dzięki muzyce, barwnym korowodom i licznym atrakcjom. Każdy, kto przyjedzie do Żagania, będzie mógł poczuć magię miejsca, które od wieków łączy handel, kulturę i radość wspólnego świętowania.
Warto zarezerwować sobie czas i przeżyć to wydarzenie na własne oczy – bo Jarmark św. Michała to coś więcej niż festyn. To święto całego miasta i jego mieszkańców, otwarte dla każdego, kto chce być częścią tej niezwykłej atmosfery.
Artykuł sponsorowany