Żagań zaprasza na Jarmark św. Michała 2025. Muzyka, korowód i podróż w czasie

Żagański Jarmark ma swoje korzenie w XIV wieku, kiedy to odbywał się w dzień patrona – świętego Michała. Dziś, choć wydarzenie ma zupełnie nową oprawę, nadal nawiązuje do kupieckich tradycji miasta, a jednocześnie przyciąga blisko 20 tysięcy osób rocznie.

W tym roku jarmark rozpocznie się w piątek, 19 września, widowiskowym korowodem. Start o godzinie 15:30 z parkingu przy ul. Sobieskiego. Temat przewodni to „Podróż w czasie”, dlatego uczestnicy mogą puścić wodze fantazji i zaprezentować się w dowolnych przebraniach – od średniowiecznych po futurystyczne.

„Pokażcie, że Żagań potrafi zaskakiwać pomysłami i bawić się modą z każdej epoki” – zachęcają organizatorzy.

Na uczestników czeka konkurs na najciekawsze stroje, a nagrody zostaną wręczone w sobotę, 20 września, na dużej scenie przy Pałacu Książęcym.

Atrakcje muzyczne podczas tegorocznego Jarmarku św. Michała zapowiadają się wyjątkowo emocjonująco i różnorodnie. Już w piątek, 19 września, sceną zawładną młoda gwiazda polskiej muzyki pop – Viki Gabor, znana z mocnego głosu i przebojów podbijających listy hitów. Wieczór zakończy występ światowej klasy DJ-a Buraka Yetera.

Sobota, 20 września, to dzień pełen kontrastów i muzycznych emocji. Najpierw publiczność porwie Malik Montana, raper cieszący się ogromną popularnością wśród młodego pokolenia. Chwilę później na scenie pojawi się charyzmatyczna Agnieszka Chylińska, która od lat zachwyca fanów swoim niepowtarzalnym stylem i sceniczną energią. Ich koncerty z pewnością przyciągną tłumy i rozgrzeją atmosferę do czerwoności.

Z kolei niedziela, 21 września, będzie wielkim finałem tegorocznego Jarmarku. Na scenie zobaczymy m.in. zespół Bibobit i Echa. Gwiazdą wieczoru będzie Sheyla Bonnick z legendarnej grupy Boney M, której hity takie jak „Rivers of Babylon” czy „Daddy Cool” znają kolejne pokolenia. To będzie prawdziwa muzyczna podróż w czasie i świetna okazja, by wspólnie zaśpiewać największe światowe przeboje.

Pełen program wydarzenia podajemy poniżej!

Scena główna:

16:00 Rozpoczęcie

16:30 Sekcja Wokalna Szkoły Talentów ŻPK

17:20 Szkoła Tańca Pasja

18:00 Dj Czaku

20:00 Viki Gabor

21:00 Dj Pavlo

23:30 Burak Yeter Mała scena:

17:00 Rozpoczęcie

17:10 Bartłomiej Antosz

17:50 Dance with us Studio Tańca

18:00 Desperados

19:30 Dj Offnoise

20:30 Dj Świerku

Sobota, 20 września:

Scena główna:

17:00 Sinsight

18:00 Sekcja Rapu

19:00 Rolekk

20:00 Malik Montana

21:00 Agnieszka Chylińska

22:00 Dj Świerku Mała scena:

16:10 Mamm

16:45 Pusty. x Navel

17:30 Głębokie Wykopy

18:00 Tego Typu

19:00 Narrow Roads

20:00 NM Rock

21:00 2' S Band

22:00 Zespół Projekt

Niedziela, 21 września

Scena główna:

17:00 Wokaliści Klubu 11. Dywizji Lubuskiej Kawalerii Pancernej

18:30 Paulina Styś

19:00 Bibobit

20:00 Echa

21:00 Sheyla Bonnick Boney M Mała scena:

13:00 Radość

13:50 Jutrzenka

14:35 Małomiczanie

15:30 Jodełki

16:20 Karolinki

17:15 Duet EF-ki Kadłubianki

17:35 Zespół Pod Różą

18:25 Hania Słowik

19:20 Dance With Us Studio Tańca

19:30 Octava

Jarmark św. Michała 2025 to nie tylko koncerty i występy. To przede wszystkim trzy dni niezapomnianej zabawy, spotkań i wspólnego świętowania. Tradycja splata się tu z nowoczesnością, a historia miasta nabiera nowego życia dzięki muzyce, barwnym korowodom i licznym atrakcjom. Każdy, kto przyjedzie do Żagania, będzie mógł poczuć magię miejsca, które od wieków łączy handel, kulturę i radość wspólnego świętowania.

Warto zarezerwować sobie czas i przeżyć to wydarzenie na własne oczy – bo Jarmark św. Michała to coś więcej niż festyn. To święto całego miasta i jego mieszkańców, otwarte dla każdego, kto chce być częścią tej niezwykłej atmosfery.

Artykuł sponsorowany