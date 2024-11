Opony zimowe w tych krajach są obowiązkowe. Zmiana w Niemczech

Ten fotoradar to rekordzista. Blisko 19 tys. zdjęć. Gdzie się znajduje?

Opon zimowe, jak rozpoznać symbole

Opony zimowe mogą być oznaczone:

symbolem M+S

i/lub tzw. "alpejskim - 3PMSF" (trzech szczytów górskich i płatka śniegu)

Opony M+S są specjalnie zaprojektowane do jazdy w błocie i/lub śniegu. Dzięki odpowiedniej rzeźbie bieżnika, mieszance gumowej oraz konstrukcji przewyższają standardowe opony pod względem przyczepności i zdolności do efektywnego prowadzenia pojazdu w trudnych warunkach. Z kolei oznaczenie 3PMSF potwierdza, że dana opona przeszła rygorystyczne testy przyczepności na śniegu i spełnia wymagania homologacji zgodnie z regulaminem ONZ nr 117.

Goodyear opracował przewodnik po aktualnych przepisach dotyczących opon zimowych w wybranych krajach Europy.

Opony zimowe - w których krajach są wymagane?

W Niemczech od 2017 roku obowiązuje wymóg stosowania w warunkach zimowych opon z oznaczeniem 3PMSF. Okres przejściowy, który pozwalał na użytkowanie opon z oznaczeniem M+S, wyprodukowanych przed 1 stycznia 2018 roku, zakończył się 30 września 2024 roku. Tym samym tylko opony z symbolem 3PMSF spełniają wymagania prawne w tym sezonie zimowym. Natomiast w odróżnieniu od Francji, w Niemczech nie ma określonego okresu, w którym obowiązują przepisy dotyczące opon zimowych - kierowca jest prawnie zobowiązany do ich montażu tylko wtedy, gdy wymagają tego warunki pogodowe. Stosowanie łańcuchów śniegowych nie spełnia tego wymogu.

We Francji opony zimowe z oznaczeniem 3PMSF lub łańcuchy śniegowe są obowiązkowe od 1 listopada do 31 marca w 34 departamentach położonych w regionach górskich, takich jak Alpy, Masyw Centralny czy Pireneje. O obowiązku posiadania opon zimowych lub łańcuchów informują znaki ustawione przy wjeździe i wyjeździe z każdego departamentu objętego tym przepisem. Od 1 listopada 2024 roku, opony oznaczone symbolem M+S nie będą już spełniać tych wymagań – tej zimy w tych regionach dozwolone będą tylko opony z oznaczeniem 3PMSF.

W Szwecji, podobnie jak we Francji i Niemczech, nastąpiła zmiana przepisów. Od 1 grudnia 2024 r. opony oznaczone symbolem M+S nie będą tam już dozwolone – obowiązkowe będzie stosowanie opon z oznaczeniem 3PMSF w warunkach zimowych między 1 grudnia a 31 marca.

We Włoszech opony zimowe lub łańcuchy śniegowe są obowiązkowe na kilku obszarach kraju, na odcinkach autostrad i dróg oznaczonych znakami z treścią: obbligo di pneumatici invernali o catene a bordo (obowiązek posiadania opon zimowych lub łańcuchów w pojeździe). Ogólnie rzecz biorąc, przepisy te obowiązują od 15 listopada do 15 kwietnia, z zastrzeżeniem wyjątków. Na przykład w Dolinie Aosty opony zimowe są obowiązkowe od 15 października do 15 kwietnia. Z kolei w Bozen/ Południowym Tyrolu opony zimowe są zawsze obowiązkowe w przypadku pojawienia się śniegu, lodu lub podobnych warunków pogodowych. Dozwolone są opony oznaczone symbolami M+S i 3PMSF.

Podobnie jak w przypadku włoskich przepisów, w Hiszpanii opony zimowe lub łańcuchy śniegowe są obowiązkowe tylko na drogach oznaczonych specjalnym znakiem drogowym lub w przypadku konkretnego nakazu władz publicznych. W Hiszpanii za opony zimowe uznaje się produkty oznaczone symbolem M+S lub 3PMSF, natomiast opony z kolcami są zabronione.

W pozostałych krajach Europy okresy stosowania i wymagane oznaczenia opon zimowych różnią się w zależności od regionu. Kraje, w których zimowe opony są obowiązkowe, to m.in. Armenia, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Estonia, Łotwa, Litwa, Północna Macedonia, Czarnogóra, Rosja, Słowenia i Turcja. Z kolei w Austrii, Czechach, Finlandii, Gruzji, Niemczech, Grecji, Luksemburgu, Mołdawii, Norwegii, Rumunii, Serbii, Słowacji lub Szwecji, obowiązek zakładania opon zimowych występuje tylko wtedy, gdy wymagają tego warunki pogodowe lub na wyznaczonych drogach. Na przykład w Austrii, między 1 listopada a 15 kwietnia, zimowe opony lub łańcuchy śniegowe muszą być stosowane, gdy drogi są pokryte śniegiem, błotem pośniegowym lub lodem. W innych warunkach w tym okresie nie ma obowiązku ich stosowania. Wymagana minimalna głębokość bieżnika opon zimowych to 4 mm.

W Polsce opony zimowe nie są prawnie wymagane

Natomiast w krajach takich jak Albania, Andora, Belgia, Cypr, Dania, Węgry, Islandia, Irlandia, Liechtenstein, Malta, Monako, Holandia, Polska, Portugalia, Szwajcaria, Ukraina i Wielka Brytania, zmiana opon na zimowe nie jest prawnie wymagana. Jednak dla zmaksymalizowania bezpieczeństwa Goodyear zaleca korzystanie z opon dostosowanych do wszystkich warunków, zwłaszcza z uwagi na zmienność zimowej pogody.

