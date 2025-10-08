Kontakt i redakcja

2025-10-08 13:29

Kontakt z redakcją "Super Expressu" oraz serwisu internetowego se.pl.

Logotyp Super Expressu - 2

i

Autor: Super Express

Super Express

Redaktor naczelny Grupy Super Express: Grzegorz Zasępa, tel. wew. 9100

Szef serwisu internetowego se.pl: Amadeusz Calik[email protected]

Szefowa strony głównej se.pl: Maria Olecha-Lisiecka, [email protected]

Zastępcy red. naczelnego

Hubert Biskupski, tel. wew. 9118, 

Jarosław Sulikowski

Stanisław Drozdowski, tel. wew. 9113, 

Head of video development: Jan Złotorowicz, tel. wew. 9117

Dyrektor artystyczny: Piotr Dąbrowski, tel. wew. 9114

Działy

Polityka – Kamil Szewczyk

Wydarzenia – Jerzy Sułowski

Warszawa – Izabela Kraj, tel. wew. 9161

Biznes - Łukasz Trybulski, tel. wew. 9156

Sport – Przemysław Ofiara, tel. wew. 9271

Gwiazdy – Aleksandra Pajewska-Klucznik

Studio graficzne – Rafał Misiun, tel. wew. 9235

Marketing

Marketing manager: Agnieszka Lasota [email protected]

Wydawca: TIME S.A., ul. Jubilerska 10, 04-190 Warszawa, www.grupazpr.pl

Prezes zarządu: Rafał Arciszewski

Biuro Reklamy Prasa, Internet, Akcje Crossmediowe: Dyrektor Biura Reklamy: Anna Sobota

[email protected]

Sekretariat Biura Zarządu

Tel. (22) 516 4701 Tel. (22) 516 4703 Fax. (22) 516 4730

Sprzedaż dodatków i kolekcji: tel. 22 590 55 55,

www.sklep.grupazpr.pl

Super Express i Se.pl

Adres redakcji: ul. Jubilerska 10, 04-190 Warszawa,

tel. 22 515 90 01, fax 22 515 90 10, e‑mail: [email protected]

Serwisy lokalne

Kontakt: [email protected]

Reklama

Dyrektor DWSB Sylwia Mańkiewicz, [email protected]

___

Żaden utwór zamieszczony w serwisie nie może być powielany i rozpowszechniany lub dalej rozpowszechniany w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny) na jakimkolwiek polu eksploatacji w jakiejkolwiek formie, włącznie z umieszczaniem w Internecie bez pisemnej zgody właściciela praw. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części z naruszeniem prawa, tzn. bez właściwej zgody, jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.

___

Zamieszczone na stronach portalu internetowego prowadzonego przez TIME SA w ramach domeny se.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazami danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, jest zabronione.

Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki