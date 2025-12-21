Agnieszka Kaczorowska buduje życie na nowo u boku Marcina Rogacewicza

Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela przez wiele lat uchodzili za związek idealny. Zaledwie cztery miesiące byli po zaręczynach, a po kilku kolejnych miesiącach wzięli ślub w malowniczej Toskanii. Chociaż uroczystość odbyła się w tajemnicy przed mediami, to po powrocie do kraju Agnieszka zaczęła dzielić się zdjęciami oraz filmikami z uroczystości.

26 lipca 2019 roku na świat przyszła pierwsza córka pary - Emilia. Niemal równo dwa lata później do rodziny dołączyła Gabrysia. Agnieszka Kaczorowska prężnie działała na Instagramie, gdzie dzieliła się z internautami swoim idealnym życiem. Bajka skończyła się jesienią ubiegłego roku, gdy pojawiły się doniesienia o rozstaniu pary i domniemanej zdrady aktorki.

Chociaż małżeństwo Agnieszki Kaczorowskiej i Macieja Peli dopiero kilka tygodni temu zostało oficjalnie zakończone, to aktorka od wielu miesięcy układa sobie życie u boku kolegi po fachu, Marcina Rogacewicza. O aktorze, który do tej pory unikał medialnego rozgłosu, zrobiło się głośno również za sprawą rozwodu.

Na początku roku w mediach pojawiła się informacja o zakończeniu 12-letniego małżeństwa gwiazdora "Komisarza Alexa". Krótko po tym został przyłapany na romantycznym spacerze z Kaczorowską. Zakochani potwierdzili swój związek dopiero kilka miesięcy później w premierowym odcinku siedemnastej edycji "Tańca z Gwiazdami".

Zobacz również: Za dużo "prywaty" i czułości na antenie. To dlatego Rogacewicz i Kaczorowska odpadli z "Tańca z Gwiazdami"?!

Agnieszka Kaczorowska jest gotowa na trzecie dziecko? "Kocham być mamą"

Agnieszka Kaczorowska zajęta jest obecnie wykończeniem domu, który jak mówiła w show Polsatu, będzie dla jej rodziny i ukochanego "schronienie przed światem". Gwiazdorska para ruszy również w Polskę z autorskim spektaklem tanecznym.

Tancerka i aktorka gościła niedawno w podcaście "Call me Mommy", gdzie opowiedziała m.in. o macierzyństwie. Dla Agnieszki Kaczorowskiej rodzina zawsze była bardzo ważna, a córki są jej całym światem. Na pytanie prowadzącej o to, czy "czy byłaby w stanie być mamą trzeciego dziecka", odpowiedziała twierdząco. Zaznaczyła jednak, że na razie nic nie planuje.

Ja kocham być mamą. Ja niczego nie planuję, ja niczego nie oczekuję - powiedziała.

Do tego w ostatnich miesiącach przechodziła duże życiowe zmiany i skupiała się na "budowaniu siebie na nowo".

Pytasz mnie, czy mogłabym? Mogłabym, bo kocham być mamą. Czy planuję, nie planuję i nie wiem. Trudno mi odpowiedzieć na to pytanie, czy chcę. Na ten moment jestem w takim momencie życia, że jestem skoncentrowana na moich dziewczynkach plus swojej pracy zawodowej. Co będzie w przyszłości? Nie wiem - podkreśliła Kaczorowska.

Ukochany aktorki z poprzedniego małżeństwa doczekał się czwórki dzieci. Razem z córeczkami Agnieszki Kaczorowskiej tworzą więc sporą patchworkową rodzinę.

Zobacz również: Kaczorowska zabierze Peli dzieci na święta? Pozwolił na to sąd. Ujawniamy

QUIZ. Te aktorki urodziły się w PRL czy w latach 90.? Figura, Kurdej-Szatan, Janda, Kaczorowska, Wieniawa Pytanie 1 z 20 Katarzyna Figura urodziła się w: PRL latach 90. Następne pytanie