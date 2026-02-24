Daniel Martyniuk nie przestaje szokować. Skandal goni skandal

Daniel Martyniuk (36 l.) jest synem Zenona i Danuty Martyniuków (59 l.). O jedynaku króla disco polo od kilku lat głośno jest głównie za sprawą kolejnych skandali. Awantury, medialne kłótnie, a nawet problemy z prawem stały się elementem życia młodego Martyniuka, co nie tylko wpłynęło na jego wizerunek, ale także wystawiło rodzinne więzi na próbę.

Rodzice długo go bronili, ale po kolejnych szokujących wyczynach, nawet oni stracili do niego cierpliwość. Jednak wielokrotnie podkreślali chęć pomocy synowi. Wydawało się, że po drugim ślubie wreszcie się uspokoi, ale pod koniec 2024 roku znowu się uaktywnił.

Od tamtej pory na zmianę znika i wraca do internetowej działalności. Nie zmieniły tego nawet narodziny syna. Z każdym nowym postem młody Martyniuk przekracza kolejne granice i nie oszczędza przy tym absolutnie nikogo, nawet bliskich mu osób. Atakuje rodziców, żonę, byłą partnerkę, a nawet kilkuletnią córkę.

Zenon Martyniuk przerwał wywiad po pytaniu o syna!

Dostało się również prezydentowi Karolowi Nawrockiemu! I chyba dopiero wtedy nawet on zrozumiał, że posunął się za daleko, bo krótko po tym na jego profilu pojawił się wpis, w którym po raz pierwszy przeprosił za swoje zachowanie. Zapowiedział również, że uda się na leczenie.

Idę na leczenie. Naprawdę się zamykam, odcinam od wszystkiego. To jest koniec. Mam nadzieję, że kiedyś mnie poznacie jako innego, normalnego człowieka - przekazał Daniel Martyniuk w swoich mediach społecznościowych.

22 lutego odbył się finał programu "Disco Star", którego jurorem jest Zenon Martyniuk (56 l.). Dziennikarka portalu Kozaczek podczas rozmowy z muzykiem postanowiła zapytać o opublikowane przez jego syna oświadczenie. Król disco polo nie miał jednak ochoty na poruszanie prywatnych spraw.

Dzisiaj jest finał "Disco Star", tak że ja na takie tematy rodzinne nie rozmawiam w ogóle - odpowiedział.

Dziennikarka próbowała jednak pociągnąć temat, ale Zenon był nieugięty i po kolejnej odmowie przerwał wywiad.

Nie wiem, nie rozmawiam na te tematy dzisiaj, tak że dziękuję - zakończył Martyniuk.

