Akop Szostak i jego narzeczona rozstali się. Ich oświadczenia nie pozostawiają złudzeń

Decyzja o nagłym zakończeniu relacji i odwołaniu hucznie zapowiadanego ślubu Akopa Szostaka i Michaliny Zagórskiej wywołała w sieci prawdziwą burzę. Internauci nie kryją zdziwienia, a w komentarzach wylała się fala spekulacji. Jeszcze niedawno para chętnie dzieliła się kulisami przygotowań do wielkiego dnia, a teraz? Zamiast romantycznych kadrów, mamy lakoniczne komunikaty, które rodzą więcej pytań niż odpowiedzi. Co tak naprawdę wydarzyło się za zamkniętymi drzwiami?

Koniec sielanki po niecałym roku. "Ślubu nie będzie"

Ta informacja spadła na fanów jak grom z jasnego nieba wieczorem 24 lutego. To właśnie wtedy ukochana trenera personalnego zamieściła na Instastories wymowny wpis. Michalina nie ukrywała swojego rozczarowania obrotem spraw, informując obserwatorów, że jej droga z Akopem właśnie się rozeszła. Influencerka zaznaczyła, że w najbliższym czasie zamierza skupić się na odbudowaniu własnego spokoju i stanięciu na nogi.

"Jak zauważyliście - nadeszło trochę zmian w moim życiu. Rozstaliśmy się, ślubu nie będzie. Teraz potrzebuję czasu, żeby się pozbierać" - napisała influencerka.

Warto przypomnieć, że gorące uczucie między tą dwójką zrodziło się wiosną ubiegłego roku, tuż po głośnym i medialnym rozwodzie Szostaka z żoną Sylwią. Zagórska była dla niego oparciem w trudnych chwilach, zwłaszcza gdy celebryta musiał zmierzyć się ze stratą ukochanego pupila.

Akop Szostak i Michalina Zagórska nie są już razem. Czy poznamy powody rozstania?

Na reakcję samego zainteresowanego nie trzeba było długo czekać. Akop Szostak również zabrał głos, choć był niewiele mniej oszczędny w wylewaniu żalów. Potwierdził definitywny koniec związku, ale uciął wszelkie domysły. Zaznaczył, że zbyt wiele jego prywatnych spraw trafiało do opinii publicznej, dlatego kulisy tego rozstania zachowa wyłącznie dla siebie. W swoim oświadczeniu na Instagramie podziękował za wsparcie i uciął temat, twierdząc, że to jego jedyny i ostateczny komentarz w tej sprawie.

"Tak, z Michaliną nie jesteśmy już razem. Nie chcę wchodzić w szczegóły ani rozwijać tego tematu. Zbyt dużo mojego prywatnego życia było już publiczne, a dziś czuję, że potrzebuję zostawić pewne rzeczy tylko dla siebie. Dziękuję za troskę i wszystkie wiadomości" - przekazał trener fanom.

Jeszcze do niedawna nic nie zwiastowało takiej katastrofy. Para chętnie opowiadała o wizji wspólnej przyszłości, co sprawia, że finał tej historii jest dla fanów tak szokujący. Podczas jednej z sesji Q&A Akop zdradził nawet konkretne plany: ślub miał odbyć się w lipcu 2026 roku w Polsce, co miało być zwieńczeniem romantycznych zaręczyn w słonecznej Barcelonie. Czy kiedykolwiek dowiemy się, co poróżniło zakochanych? Biorąc pod uwagę ich obecną postawę, kulisy dramatu mogą pozostać tajemnicą.

