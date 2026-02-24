Olaf Lubaszenko opublikował to na dzień przed pogrzebem ojca. Niezwykle ważne słowa!

Edward Linde-Lubaszenko: Uroczyste pożegnanie artysty

W niedzielę, 8 lutego Olaf Lubaszenko (57 l.) zamieścił w swoich mediach społecznościowych wiadomość o śmierci ojca. Edward Linde-Lubaszenko odszedł w wieku 86 lat. Niemal do samego końca pozostawał aktywny zawodowo i jeszcze niedawno można go było zobaczyć na deskach teatru.

Jego symboliczne pożegnanie ze sceną odbyło się 21 września w Teatrze Narodowym w Warszawie. To wtedy Edward Linde-Lubaszenko po raz ostatni wcielił się w legendarnego Stańczyka w spektaklu "Wesele" na podstawie dzieła Stanisława Wyspiańskiego. Wcześniej grał tę rolę na deskach Starego Teatru.

Pogrzeb artysty odbędzie się już za kilka godzin. Linde-Lubaszenko zostanie pochowany z państwowymi honorami. Decyzję o charakterze państwowego pogrzebu potwierdziło Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Msza żałobna odbędzie się w Kościele św. Brata Alberta i św. Andrzeja Apostoła przy pl. Teatralnym, a następnie ciało aktora zostanie złożone w Alei Zasłużonych na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach.

Olaf Lubaszenko na dzień przed pogrzebem ojca opublikował ważny post

W poniedziałkowy wieczór, na dzień przed pogrzebem ojca, Olaf Lubaszenko opublikował wpis na Instagramie. Aktor poruszył w nim kwestię obchodzonego 23 lutego Dnia Walki z Depresją. Jego krótki, ale wymowny wpis wywołał poruszenie w komentarzach.

Dziś Światowy Dzień Walki z Depresją. Wysyłam najlepsze myśli. Walczmy o siebie - napisał.

O swoich zmaganiach z depresją aktor od lat mówi otwarcie. Choroba jest prawdziwą zmorą tych, którzy z nią walczą. U aktora poza depresją przez lata dochodziły problemy z wagą.

