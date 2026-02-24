24 lutego 2022. Tak relacjonowaliśmy w "SE" pierwsze chwile wojny. Wstrząsające zdjęcia!

2026-02-24

Nocą ze środy 23.02.2022 na czwartek 24.02.2022, rosyjski prezydent Władimir Putin powiadomił w swoim telewizyjnym wystąpieniu o rozpoczęciu "specjalnej operacji w Donbasie". Po kilku godzinach, tuż po godz. 4:00 odnotowano pierwsze wybuchy w Kramatorsku na Ukrainie. "Starcia nieuniknione będą. Ci, którzy będą próbowali nam przeszkodzić, spotkają się z odpowiedzią militarną, która doprowadzi do konsekwencji, z jakimi się nie spotkaliście. Jesteśmy gotowi na wszystko" - mówił Putin. Od tamtej chwili właśnie minęły cztery lata, a my przypominamy pierwsze okładki "Super Expressu" z tych strasznych dni.

  • 24 lutego 2022 roku Władimir Putin ogłosił "specjalną operację wojskową", twierdząc, że Rosja nie może istnieć z ciągłym zagrożeniem z Ukrainy.
  • Wkrótce po oświadczeniu Putina, na Ukrainie rozpoczęły się pierwsze ataki, a prezydent Andrzej Duda wezwał Polaków do solidarności z narodem ukraińskim.
  • Światowi liderzy potępili agresję, a Polska szybko zorganizowała pomoc humanitarną dla uchodźców, w obliczu wstrząsających relacji z Ukrainy.
  • Jak "Super Express" relacjonował te dramatyczne chwile i jakie były pierwsze reakcje świata na inwazję?

24.02.2022. Putin: "Jesteśmy gotowi na wszystko"

"Zdecydowałem się przeprowadzić specjalną operację wojskową. Rosja nie może istnieć z ciągłym zagrożeniem z terenu Ukrainy. Wy i ja zostaliśmy bez wyjścia - możemy bronić swoich ludzi tylko w taki sposób. W związku z tym podjąłem decyzję o przeprowadzeniu specjalnej operacji wojskowej. Jej celem jest obrona ludzi, którzy w ciągu ośmiu lat byli ofiarą prześladowań, ludobójstwa ze strony reżimu kijowskiego. W tym celu będziemy dążyć do demilitaryzacji i denazyfikacji Ukrainy. Do tych, którzy rozważaliby interwencję z zewnątrz - jeśli to zrobią, spotkają was konsekwencje gorsze niż cokolwiek w waszej historii" - tak brzmiało przemówienie Władimira Putina, wygłoszone 24 lutego 2022 roku. Około godz. 4 nad ranem odnotowano pierwsze wybuchy w Kramatorsku na Ukrainie. Kolejne w Odessie i Kijowie. Zaczęła się wojna. 

"Tylko razem możemy przeciwstawić się złu"

Ówczesny polski prezydent Andrzej Duda wygłosił orędzie do Polaków: "Dziś nad ranem wojska rosyjskie zaczęły zbrojną agresję przeciw naszemu sąsiadowi, Ukrainie. Nikt nie zna tego lepiej od nas Polaków. Bronią wolności nas wszystkich, Europejczyków, mogą liczyć na nas. Jako Polska byliśmy, jesteśmy i będziemy solidarni z ukraińskim narodem. W tych niezwykle trudnych dniach nie możemy dać się podzielić. Tylko razem możemy skutecznie przeciwstawić się złu" - mówił. Kolejni światowi liderzy reagowali na ten akt agresji, a kraje europejskie, w tym przede wszystkim Polska, szybko zaczęły organizować pomoc humanitarną dla uciekających przed rosyjską agresją obywateli Ukrainy.

Wstrząsające kadry z wojennej Ukrainy. Tak relacjonowaliśmy pierwsze chwile wojny

Od pierwszych chwil wojny "Super Express" relacjonował jej przebieg. Prowadziliśmy całodobowe relacje na żywo, pokazywaliśmy okrucieństwo Putina i jego wojsk, publikowaliśmy wstrząsające zdjęcia z objętej brutalną wojną Ukrainy i - często ze łzami w oczach - opisywaliśmy horror, jaki stał się udziałem niewinnych ludzi. W poniższej galerii zebraliśmy okładki i strony "Super Expressu" z pierwszych dni tej przerażającej wojny. Świat się wtedy zatrzymał. 

Pierwsze dni wojny w Ukrainie. Tak relacjonowaliśmy je w Super Expressie
Borowski OSTRO: Putin od początku GRA NA NOSIE Trumpowi. PiS jest więźniem miłości do Trumpa!
