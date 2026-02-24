Wielka śnieżyca w Nowym Jorku! Zabronili podróży. Zobacz zdjęcia

Jedna z najpotężniejszych śnieżyc od dekad. Siedem stanów USA wprowadziło stan wyjątkowy
Ponad 90 cm śniegu w niektórych regionach, setki tysięcy domów bez prądu i tysiące odwołanych lotów – północno-wschodnie Stany Zjednoczone zmagają się ze skutkami jednej z najsilniejszych śnieżyc od kilkudziesięciu lat. Stan wyjątkowy ogłoszono w siedmiu stanach, a władze apelują do mieszkańców o pozostanie w domach. Ekstremalna pogoda sparaliżowała obszar zamieszkany przez ponad 40 mln ludzi. Jak informują amerykańskie media, stan wyjątkowy wprowadzono w Nowym Jorku, New Jersey, Pensylwanii, Delaware, Connecticut, Rhode Island i Massachusetts. W wielu miejscach obowiązywały zakazy podróżowania, zamknięto szkoły, wstrzymano transport publiczny. Część mostów i autostrad była czasowo nieprzejezdna.
W Warwick w stanie Rhode Island spadło 92 cm śniegu, a w Providence ponad 83 cm
Skala opadów okazała się rekordowa. W Warwick w stanie Rhode Island spadło 92 cm śniegu, a w Providence ponad 83 cm – to jedne z najwyższych wyników od początku prowadzenia pomiarów w 1904 r. W Newark odnotowano niemal 69 cm białego puchu, co jest drugim najwyższym rezultatem w historii miasta. W stanie Nowy Jork i na Long Island suma opadów przekroczyła 60–70 cm. W Central Parku zanotowano ponad 48 cm śniegu, a na Staten Island miejscami powyżej 60 cm. Towarzyszące burzy intensywne zawieje miejscami ograniczały widoczność do mniej niż 200 metrów. Najsilniejsze porywy wiatru w stanie Nowy Jork, dochodzące do 135 km/h, odnotowano w Montauk Point na Long Island. W Massachusetts wiatr osiągał prędkość 140–158 km/h, czyli poziom odpowiadający huraganowi drugiej kategorii. Lokalni urzędnicy porównywali skutki żywiołu do uderzenia cyklonu tropikalnego.
W porcie lotniczym LaGuardia odwołano aż 98 proc. zaplanowanych lotów
Szczególnie dotkliwie śnieżycę odczuł stan Nowy Jork. Burmistrz miasta Zohran Mamdani informował o rekrutacji tymczasowych pracowników do odśnieżania przestrzeni publicznych. Do walki z żywiołem skierowano 2,6 tys. pługów i solarek. Mimo to mieszkańcy Long Island i Staten Island zgłaszali opóźnienia w odśnieżaniu – część ulic pozostawała nieprzejezdna do późnych godzin wieczornych. Tylko na Long Island doszło do co najmniej 130 wypadków drogowych. Skutki burzy odczuł także transport lotniczy. Z lotnisk w Nowym Jorku, Bostonie, Newark i Filadelfii odwołano ponad 2 tys. rejsów. W porcie LaGuardia skasowano aż 98 proc. zaplanowanych lotów. Problemy dotknęły również sieci energetyczne – bez prądu pozostawało około 650 tys. odbiorców, z czego blisko pół miliona w Massachusetts, New Jersey i Delaware. Władze apelują o ostrożność i ograniczenie przemieszczania się do minimum. Usuwanie skutków nawałnicy może potrwać kilka dni. Synoptycy ostrzegają przy tym, że to nie koniec zimowych utrudnień. W najbliższych dniach nad północno-wschodnią część USA mogą nadciągnąć kolejne śnieżyce, przynosząc następnych kilkanaście centymetrów opadu.