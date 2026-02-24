Chaos i strach w Meksyku! Czy wycieczki z Polski mogą zostać odwołane? Biura podróży nie owijają w bawełnę

Śmierć barona narkotykowego "El Mencho" wywołała falę przemocy i zamieszek w Meksyku, w tym w popularnych kurortach.

MSZ odradza wszelkie niekonieczne podróże do Meksyku, szczególnie do stanu Jalisco.

Polscy turyści mogą napotkać trudności; niektóre linie lotnicze już odwołują loty do zagrożonych regionów.

Sprawdź, jak biura podróży reagują na kryzys i co możesz zrobić, jeśli planujesz podróż lub już przebywasz w Meksyku.

MSZ odradza podróże do Meksyku. Chaos po śmierci barona narkotykowego

Nagłe pogorszenie bezpieczeństwa w Meksyku jest bezpośrednio związane z operacją wojskową przeprowadzoną w stanie Jalisco, w wyniku której zginął Nemesio Oseguera Cervantes, znany jako „El Mencho”, szef potężnego kartelu CJNG (Cartel Jalisco Nueva Generacion). Po jego śmierci w wielu regionach wybuchły zamieszki, w tym blokady dróg, podpalenia samochodów, banków i sklepów.

MSZ szczególnie odradza podróże do stanu Jalisco i okolic, gdzie odnotowano akty przemocy, w tym w aglomeracji Guadalajary oraz w kurorcie Puerto Vallarta.

„W związku z pogorszeniem się sytuacji bezpieczeństwa w niektórych rejonach Meksyku, w szczególności w stanie Jalisco i okolicach, zalecamy ścisłe stosowanie się do komunikatów lokalnych władz. Odradzamy wszelkie podróże, które nie są konieczne” – informuje biuro prasowe MSZ.

Niepokojące sygnały płyną również z popularnego turystycznie stanu Quintana Roo - do incydentów i podpaleń dochodziło na drogach między Cancun a Meridą, a także w Playa del Carmen, Tulum i na wyspie Cozumel.

Chaos w Meksyku po śmierci narkotykowego barona

Reakcja biur podróży i linii lotniczych. Co z wyjazdami Polaków?

W odpowiedzi na kryzys, linie lotnicze takie jak United, Southwest, Alaska oraz Air Canada odwołały loty do Puerto Vallarta, Guadalajary i Manzanillo. Choć lotniska w niedzielę wieczorem pracowały normalnie, sytuacja pozostaje napięta.

„SE" spytał biuro podróży Itaka, czy planowane wyloty do Meksyku są obecnie realizowane, czy też przewidują ich odwołanie lub zmianę harmonogramu.

„Dostępne aktualnie indywidualne wyjazdy na wczasy pobytowe z wylotami od 27 lutego są zlokalizowane w stanie Quintana Roo, który nie znajduje się w strefie, dokąd MSZ odradza podróże niekonieczne. Do stanu Baja California, objętego takim ostrzeżeniem, w lutym nie oferujemy żadnych wyjazdów. Najbliższa wycieczka objazdowa do Meksyku planowana jest od 9 marca i nie obejmuje zachodniego wybrzeża ani stanu Jalisco, gdzie niedawno doszło do zamieszek. Pozostajemy w stałym kontakcie z naszymi kontrahentami i na bieżąco monitorujemy sytuację w Meksyku. Ewentualne decyzje będą podejmowane elastycznie, w oparciu o aktualne, wiarygodne informacje. W razie jakichkolwiek zmian, poinformujemy klientów bezzwłocznie.” – zapewnia Itaka.

Do momentu publikacji artykułu nie otrzymaliśmy informacji zwrotnych od innych popularnych biur podróży.

Ilu Polaków jest w Meksyku? MSZ apeluje o rejestrację w systemie Odyseusz

Według informacji z biura prasowego MSZ, w systemie Odyseusz zarejestrowanych jest obecnie 448 obywateli RP przebywających w Meksyku.

„Placówka RP monitoruje rozwój wydarzeń na bieżąco. W systemie Odyseusz jeszcze wczoraj zarejestrowanych było ok. 400 obywateli RP przebywających w Meksyku. Obecnie liczba ta wzrosła do 448 osób. Zachęcamy wszystkich przebywających na miejscu do rejestracji w systemie Odyseusz, co ułatwia kontakt w sytuacjach nadzwyczajnych” – apeluje MSZ.

MSZ zaleca turystom przebywającym na miejscu ścisłe stosowanie się do komunikatów lokalnych władz. Jednocześnie pojawiają się ostrzeżenia przed dezinformacją i fałszywymi treściami generowanymi przez sztuczną inteligencję, które mogą podawać nieprawdziwe informacje o przejęciu lotnisk przez kartele.

Źródła: se.pl; eska.pl; PAP

