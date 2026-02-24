Płonąca pułapka w Turzynie. Kierowca miał sekundy na ucieczkę

2026-02-24 9:13

Poniedziałkowy poranek (23 lutego) w Turzynie zamienił się w walkę z nieubłaganym żywiołem. Na parkingu pod Wyszkowem wybuchł pożar. Płomienie błyskawicznie objęły kabinę jednej ciężarówki i naczepę drugiej, stojącej obok.

Pożar ciężarówki pod Wyszkowem. Ogień strawił kabinę kierowcy i naczepę

Autor: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wyszkowie/ Facebook
  • Pożar ciężarówki w Turzynie pod Wyszkowem.
  • Ogień był bezlitosny – błyskawicznie zajął szoferkę i zaczął trawić naczepę.
  • 23 strażaków przez dwie godziny walczyło z żywiołem.
Pożar ciężarówki na autostradzie A4

Pożar ciężarówki w Turzynie

Służby ratunkowe zostały postawione w stan najwyższej gotowości wczesnym rankiem. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wyszkowie przekazała szczegóły dotyczące momentu zgłoszenia:

„Dziś o godz. 5:04 otrzymaliśmy zgłoszenie o pożarze ciężarówki na parkingu w Turzynie. Do zdarzenia zostały zadysponowane zastępy z JRG Wyszków oraz OSP Brańszczyk i OSP Trzcianka”

Gdy ratownicy dotarli na miejsce, zastali widok mrożący krew w żyłach. Pożar był już w pełni rozwinięty, a płomienie zachłannie pożerały kabinę, przenosząc się na stojącą obok naczepę. W tym nieszczęściu zdarzył się jednak cud. Kierowca zdołał uciec z płonącej pułapki o własnych siłach i nie potrzebował pomocy medyków. Ratownicy natychmiast zabezpieczyli teren i przystąpili do gaszenia płomieni.

Przyczyny pożaru nieznane

To była wyczerpująca akcja, która trwała prawie dwie godziny. Na miejscu pracowało pięć zastępów straży, a w działania zaangażowano 23 ratowników. Dzięki ich determinacji udało się powstrzymać ogień przed dalszą ekspansją i ostatecznie go ugasić. Choć sytuacja została opanowana, pozostaje jedno, kluczowe pytanie: co doprowadziło do tego zdarzenia? Przyczyny wybuchu ognia na ten moment pozostają tajemnicą, a ich wyjaśnieniem zajmą się funkcjonariusze policji.

