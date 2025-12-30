Kolejny tragiczny pożar. Wynieśli ją z mieszkania nieprzytomną. Nie żyje

Zgłoszenie o pożarze przy ulicy Baczyńskiego w Łomiankach wpłynęło do służb o godzinie 21.47. Na miejsce natychmiast zadysponowano dwa samochody gaśnicze. Do akcji dołączyły zastępy z OSP Łomianki, JRG 11 i JRG Błonie, łącznie 16 strażaków. Po przybyciu na miejsce zdarzenia, strażacy zastali dramatyczny widok. Z mieszkania na pierwszym piętrze bloku buchał gęsty dym.

„Po dojeździe zastaliśmy silne zadymienie wydobywające się z mieszkania na pierwszym piętrze budynku wielorodzinnego” – relacjonuje OSP Łomianki na swoim profilu społecznościowym.

Z informacji uzyskanych od mieszkańców i policji wynikało, że w lokalu może znajdować się jedna osoba. Drzwi do mieszkania zostały wcześniej otwarte przez sąsiada, jednak ze względu na płomienie i bardzo intensywne zadymienie nie było możliwości wejścia do środka. Dym zaczął rozprzestrzeniać się również na klatkę schodową, co dodatkowo komplikowało sytuację.

Dramatyczna akcja ratunkowa: Znaleziono ciało w pogorzelisku

Po zabezpieczeniu miejsca zdarzenia i potwierdzeniu odłączenia prądu oraz gazu, strażacy przystąpili do działania. Wprowadzono rotę w natarciu na pożar z jednoczesnym przeszukaniem pomieszczeń. Druga rota sprawdziła piętro powyżej, ewakuując jednego z lokatorów oraz zabezpieczając klatkę schodową kurtyną dymową.

Niestety, po przygaszeniu pożaru w jednym z pomieszczeń odnaleziono osobę poszkodowaną. Mimo prowadzonych działań ratunkowych, ratownicy medyczni stwierdzili zgon. Dalsze działania polegały na dogaszaniu pożaru, wentylacji oraz ponownym sprawdzeniu wszystkich pomieszczeń.

Ze względu na dużą ilość nagromadzonych materiałów palnych w mieszkaniu, akcja była długotrwała i wymagała dokładnego przeszukania pogorzeliska. Sprawdzono również sąsiednie lokale – w jednym z nich stwierdzono niewielkie zadymienie, które usunięto poprzez wentylację.

Podziękowania dla służb i mieszkańców

OSP Łomianki podziękowało mieszkańcom za stosowanie się do poleceń, a także wszystkim służbom za dobrą współpracę, szczególnie policjantom, którzy w pierwszej fazie działań włączyli się w działania na klatce schodowej.