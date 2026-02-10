Stolica na listach Forbesa i New York Timesa. “Warszawa przeżywa wyjątkowy czas”

Warszawa z prestiżowymi wyróżnieniami

W połowie grudnia ubiegłego roku ratusz pochwalił się dużym sukcesem. Jak się okazało, Warszawa trafiła do zestawienia "European Cities Of The Future: 10 Places To Visit In 2026", opublikowanego przez magazyn Forbes. Polska stolica znalazła się na liście obok m.in. Wiednia, Madrytu, Porto czy Genewy. Urzędnicy podkreślili przy tym, że według wyników "Badania opinii osób odwiedzających Warszawę w 2025 roku" 75 proc. turystów deklarowało chęć ponownego przyjazdu do miasta, a 71 proc. poleciłoby taką wycieczkę innym. Niedługo później, bo na początku stycznia 2026 r., przyszedł kolejny sukces. The New York Times umieścił polską stolicę na drugim miejscu zestawienia "52 Places to Go in 2026". Miasto wyprzedziło m.in. Barcelonę, Melbourne czy Bangkok.

"Warszawa przeżywa wyjątkowy czas"

Jak podkreśliła w rozmowie z Radiem ESKA Marzena Gawkowska z ratusza, stolica została doceniona przede wszystkim za dynamiczny rozwój, rosnącą ofertę kulturalną i gastronomiczną oraz dostępność komunikacyjną. - Warszawa przeżywa wyjątkowy czas. Pierwsze miejsce w rankingu Forbesa i drugie w zestawieniu New York Timesa pokazują, że nasze miasto przyciąga turystów z całego świata. Warszawa została uznana za jedno z najbardziej inspirujących miejsc do odwiedzenia. To uznanie podkreśla dynamiczną przemianę Warszawy - miasta, które łączy bogatą historię z nowoczesnością i tętniącą życiem kulturą. Stolica została doceniona m.in. za nowatorskie przestrzenie kultury, dynamiczną scenę artystyczną i wyjątkowe doświadczenia czekające na odwiedzających. Warszawa jest też pełna zieleni. Nowe parki, bulwary, most pieszo-rowerowy sprawiają, że spacer po mieście to prawdziwa przyjemność. Docenione zostały także zmiany, jakie zachodzą w samym centrum miasta, które przeobraża się dziś w zieloną, przyjazną pieszym i pełną życia przestrzeń publiczną - zaznaczyła, wspominając o nowej aranżacji okolic Pałacu Kultury i Nauki z Muzeum Sztuki Nowoczesnej oraz powstającą siedzibą TR Warszawa.

Rodzi się moda na Polskę

Kolejne sukcesy cieszą oczywiście branżę turystyczną, która liczy na to, że wysokie miejsca w rankingach przełożą się na wzrost liczby odwiedzających. - To jest ogromne wyróżnienie. Warszawa już tych wyróżnień troszkę ma i to tylko świadczy o tym, że jest niezwykle atrakcyjna i popularna wśród odwiedzających - tych, którzy przyjeżdżają i w celach turystycznych, i biznesowych. Skąd to wyróżnienie? Stąd, że ktoś przyjechał, obejrzał, zobaczył i dalej poszła w świat informacja, że nasza stolica się fantastycznie rozwija, że powstają nowe obiekty, i te kulturalne, ale i też te, gdzie można dobrze zjeść i przenocować - podkreśliła w rozmowie z Radiem ESKA prezes Polskiej Organizacji Turystycznej Magdalena Krucz.

Jak dodała, turystów do samej Warszawy, ale i do całej Polski przyciąga bardzo dobra opinia o naszym kraju. - Taka rodząca się moda na Polskę, ponieważ turyści dostrzegają bezpieczeństwo, [...] dodatkowo dobry stosunek jakości usług do ceny. Turyści widzą, że nasze hotele, pensjonaty, obiekty zakwaterowania są najwyższej jakości. Do tego fantastyczna oferta kulinarna, to że znajdujemy się w Przewodniku Michelin z rekomendowaną ponad setką restauracji - zaznaczyła.

Krucz nie ukrywała także, iż spodziewa się, że w tym roku liczba turystów w Warszawie i nie tylko będzie jeszcze wyższa niż w poprzednich latach. - Jeśli nic się nie wydarzy, jeśli sytuacja geopolityczna się nie zmieni. [...] Jesteśmy takim krajem w Europie, ale nie tylko, gdzie turyści chcą przyjeżdżać, bo dzięki naszym działaniom i dzięki marketingowi szeptanemu wiedzą, że każdy znajdzie dla siebie coś atrakcyjnego. Poza Europą, która jest bardzo dostępna komunikacyjnie, wśród turystów, którzy chętnie do nas przyjeżdżają, są również Amerykanie. Właśnie tutaj zadziałała kwestia naszej gościnności. Nie ma już takich dużych obaw, że jesteśmy krajem przyfrontowym. To widać po liczbach, po statystykach. Absolutnie spodziewam się na koniec 2026 r. kolejnego wzrostu, może o 15 proc. - powiedziała.

Współpraca: Jakub Krzyżak / Radio ESKA

Trwa budowa wieżowca Skyliner II - zobacz zdjęcia: