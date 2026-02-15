Dziadek znalazł ciało 12-letniego Pawełka. Bracia zginęli pod lodem

Wspomnienia tej tragicznej historii wracają w Mokobodach (pow. siedlecki) w połowie lutego każdego roku, już od ponad dekady. Ludzie pamiętają, jak dziadek Pawełka (†12 l.) odnalazł jego ciało po tygodniach bezskutecznych poszukiwań. Chłopczyk utopił się razem z bratem Marcinem (†15 l.) w lodowatej wodzie Liwca, rzeki płynącej przez wieś. Obaj, w drodze do kolegi, skręcili nad rzekę. Chcieli się poślizgać, ale kruchy lód nagle załamał się pod ich ciężarem. Nikogo nie było w pobliżu, nikt nie mógł zareagować, wezwać pomocy.

Mokobody. Dzieci utopiły się w lodowatej wodzie Liwca

Zwłoki Marcina odnaleziono w rzece po czterech dniach, a Pawełka po ponad miesiącu. Wydarzeniami w Mokobodach w styczniu i lutym 2015 roku żyła cała Polska. Poszukiwania chłopców codziennie transmitowały telewizje, opisywały największe media.

Nad brzegiem rzeki spotykamy Mariana M. (68 l.) z sąsiedniego Zaliwia. Przyjechał tu pierwszy raz od 11 lat. - Dekadę temu razem ze strażą i policją prowadziłem tu poszukiwania braci. Wszyscy mieliśmy nadzieje, że nie utopili się, ale wyjechali, uciekli gdzieś w Polskę - opowiada mężczyzna. - Gdy odnaleziono Pawła, rozpłakałem się - wyznaje. - Minęło tyle czasu nim nabrałem odwagi, by przyjechać na to miejsce... - ociera łzy.

W 11 rocznicę śmierci na cmentarzu w Mokobodach pojawiły się znicze i kwiaty upamiętniające tragiczne chwile z zimy 2015 roku, kiedy Paweł i jego starszy brat Marcin, za zgodą rodziców, wybiegli rankiem z domu mówiąc, że idą do kolegi. Bardzo często wychodzili razem, by pobawić się z rówieśnikami. Zawsze wczesnym wieczorem meldowali się z powrotem w domu. Tym razem było inaczej. Najbliżsi czekali jakiś czas z nadzieją, że chłopcy pojawią się w drzwiach z przeprosinami. Upływały godziny, a ich nie było. Rodzina wszczęła poszukiwania, zawiadomiła policję.

- Nigdy nie miałam z nimi kłopotów - zapewniała 39-letnia wówczas pani Barbara, mama braci.

W poszukiwaniach chłopców brali udział policjanci z całego powiatu, strażacy i miejscowa ludność. Na miejsce ściągnięto duże siły policyjne z Radomia. Sprowadzono nawet jasnowidza, który powiedział bez ogródek, że chłopcy nie żyją. Cztery dni po zaginięciu natknięto się na ciało Marcina (†15 l.).

Bracia zginęli pod lodem. Tragedia w Mokobrodach
Galeria zdjęć 20

To dziadek odnalazł zwłoki Pawełka

Po Pawle nie było śladu. Jego dziadek codziennie chodził nad rzekę. 71-letni wówczas pan Tadeusz 11 lutego 2015 r. zobaczył w wodzie coś, co nie pasowało do tego miejsca. - Na przeciwległym brzegu zauważyłem kształt przypominający dryfującego człowieka. Nogi ugięły się pode mną i od razu zdałem sobie sprawę z tego, że to może być Pawełek - opowiada. - Pobiegłem do domu, powiedziałem córce, bratu i zięciowi. Ruszyliśmy nad rzekę. Zabraliśmy bosaki. W pewnej chwili na powierzchni ukazało się ciało Pawełka. To był straszny widok - raptownie przerywa.

Tłumy żegnały zmarłych braci

Braci pochowano w jednym grobie, w odstępie kilku tygodni, na parafialnym cmentarzu w Mokobodach. Na pogrzeby przyszły tłumy: rodzina, sąsiedzi, koledzy ze szkół, nauczyciele. - Ta tragedia jest dla rodziców bolesną drogą krzyżową - mówił żegnając Marcina proboszcz parafii.

