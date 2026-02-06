GIS ostrzega rodziców! Popularne mleko dla niemowląt wycofane ze sklepów. Sprawdź, czy masz je w domu

Firma Nutricia Polska, w porozumieniu z Głównym Inspektorem Sanitarnym, podjęła decyzję o rozszerzeniu dobrowolnego wycofania z rynku niektórych partii produktów przeznaczonych dla niemowląt. Jak czytamy w oficjalnym komunikacie, działanie ma charakter prewencyjny i podyktowane jest troską o bezpieczeństwo najmłodszych konsumentów. Powodem jest potencjalna obecność w produktach cereulidyny – toksyny wytwarzanej przez bakterie Bacillus cereus.

Producent motywuje swoją decyzję dążeniem do jak najszybszego dostosowania się do nowych wytycznych Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA). Wycofanie dotyczy wyłącznie partii wskazanych w komunikacie.

Wycofanie mleka Bebiko i Bebilon. Sprawdź, czy masz te partie w domu

Firma Nutricia Polska Sp. z o.o. w ramach działań prewencyjnych wycofuje z obrotu konkretne partie popularnych produktów. Poniżej znajduje się szczegółowa lista. Sprawdź dokładnie datę minimalnej trwałości na opakowaniu, które posiadasz.

Produkty objęte wycofaniem:

BEBIKO 1 nutriFLOR EXPERT 350 g (daty: 07.08.2026, 02.10.2026, 15.10.2026, 08.01.2027)

BEBIKO 1 nutriFLOR EXPERT 600 g (daty: 15.07.2026, 12.08.2026, 13.08.2026, 21.08.2026, 09.10.2026, 19.09.2026, 30.09.2026, 04.11.2026, 05.11.2026, 21.11.2026, 05.12.2026, 25.12.2026, 14.01.2027, 16.01.2027)

BEBIKO 1 nutriFLOR EXPERT 700 g (data: 26.10.2026)

BEBIKO PRO+ 1 700 g (daty: 28.11.2026, 03.02.2027)

Bebilon 1 Advance Pronutra 350 g (daty: 14.07.2026, 09.11.2026)

Bebilon 1 Advance Pronutra 800 g (daty: 10.07.2026, 23.07.2026, 07.08.2026, 17.10.2026, 17.11.2026)

Bebilon 1 Advance Pronutra 1000 g (daty: 15.08.2026, 26.11.2026, 25.12.2026)

Bebilon 2 Advance Pronutra 800 g (daty: 06.06.2026, 20.07.2026, 17.09.2026, 21.11.2026, 20.12.2026)

Bebilon 2 Advance Pronutra 1000 g (daty: 17.07.2026, 06.08.2026, 03.10.2026, 15.11.2026, 25.11.2026, 24.12.2026, 25.12.2026, 27.12.2026, 15.01.2027)

Bebilon 2 Advance Pronutra 28,8 g (data: 22.08.2026)

Bebilon PROfutura DUOBIOTIK 2 28,8 g (daty: 12.07.2026, 21.08.2026)

Bebilon PROfutura DUOBIOTIK 1 800 g (daty: 11.01.2027, 15.04.2027, 13.05.2027, 04.06.2027, 10.07.2027, 18.08.2027, 05.09.2027)

Bebilon PROfutura DUOBIOTIK 2 800 g (daty: 10.01.2027, 31.01.2027, 12.03.2027, 12.05.2027, 05.06.2027, 12.06.2027, 12.07.2027, 10.08.2027, 03.09.2027)

Groźna toksyna w mleku dla niemowląt? Producent i GIS tłumaczą

Producent podkreśla, że żadne inne produkty ani partie niewymienione na liście nie są objęte wycofaniem i są w pełni bezpieczne do spożycia. Firma Nutricia Polska już rozpoczęła proces wycofywania wskazanych partii ze sprzedaży i poinformowała o sytuacji rodziców za pośrednictwem swoich stron internetowych. Cały proces jest na bieżąco monitorowany przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Główny Inspektorat Sanitarny wydał jasne zalecenia dla konsumentów. Nie należy spożywać produktów ze wskazanych w komunikacie partii. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub pytań rodzice proszeni są o kontakt z lekarzem prowadzącym lub bezpośrednio z serwisem konsumenckim producenta pod numerem telefonu 801 16 55 55.

