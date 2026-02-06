Czasowo zamkną muzeum w Warszawie. Z wizytą lepiej się pospieszyć

Czasowe zamknięcie Muzeum Więzienia Pawiak w Warszawie

Jak przekazano w komunikacie, który ukazał się na stronie internetowej Muzeum Niepodległości, Muzeum Więzienia Pawiak będzie zamknięte od piątku, 27 lutego. Wszystko to ze względu na planowaną realizację inwestycji polegającej na przebudowie dachu oraz budowie i przebudowie instalacji technicznych w budynku. Muzeum ponownie przyjmie zwiedzających, gdy zakończą się prace - najpewniej jesienią tego roku, choć roboty mogą ulec wydłużeniu.

"Zapraszamy Państwa do innych Oddziałów Muzeum Niepodległości w Warszawie i Radzyminie, w szczególności do Mauzoleum Walki i Męczeństwa, które jest filią Muzeum Więzienia Pawiak. Za wszelkie niedogodności przepraszamy" - czytamy.

Budynek Muzeum został wybudowany na ocalałych fundamentach i zachowanych fragmentach piwnic oddziałów VII i VIII dawnego więzienia. Wejście do przyziemi zaplanowano na miejscu dawnego wejścia głównego do Pawiaka. Zachowano ocalałe fragmenty ścian dawnego więzienia, których wysokość w zrekonstruowanych celach dochodzi do 1,5 m. Podczas budowy wykorzystano też większość znalezionych w czasie odgruzowywania obiektu krat, zawiasów, sztab, zamków i okuć. Na zrekonstruowanym dziedzińcu oznaczono za pomocą marmurowych płyt punkty szczególne: zejście do kostnicy więziennej, miejsce wagi węglowej, na słupie której 6 grudnia 1943 r. publicznie powieszono trzech więźniów za próbę ucieczki, oraz miejsce, gdzie na hałdzie gorącego żużlu i popiołu z pieców centralnego ogrzewania oprawcy kazali czołgać się więźniom.

W ostatnich latach powrócono do pierwotnej koncepcji "wypełnienia" dziedzińca płytami upamiętniającymi poszczególne obozy i organizacje. Obecnie znajdują się na "zewnętrznym" dziedzińcu od strony ul. Dzielnej. W skład zespołu pomnikowego muzeum wchodzą ponadto: filar stanowiący fragment bramy wjazdowej, pomnik Drzewa Pawiackiego - brązowa kopia wiązu, świadka historii - na którym rodziny ofiar od 1945 r. umieszczały tabliczki epitafijne, betonowy mur z blokami piaskowca okalający teren muzeum, a także dziedziniec więzienny z pomnikiem - obeliskiem autorstwa Zofii Pociłowskiej.

