"Chciał zapewnić młodzieży frajdę". Driftował autobusem!

Alicja Franczuk
2026-02-06 10:41

Szokujące zachowanie 54-letniego kierowcy autobusu podmiejskiego. Policjanci z piaseczyńskiej drogówki przyłapali go jak dritftował na ośnieżonej drodze! Jego pasażerami była wówczas grupa nastolatków. Jak tłumaczył mundurowym nieodpowiedzialny kierowca, niebezpiecznym manewrem chciał tylko urozmaicić młodzieży podróż.

  • Policja zatrzymała kierowcę autobusu, który driftował na zaśnieżonej drodze z nastolatkami na pokładzie.
  • 54-letni kierowca tłumaczył, że chciał zapewnić młodzieży "frajdę", ignorując potencjalne zagrożenie.
  • Jakie konsekwencje czekają nieodpowiedzialnego kierowcę za to szokujące zachowanie?

Piaseczno. Kierowca driftował autobusem!

Uwagę policjantów z piaseczyńskiej drogówki, pełniących służbę w nieoznakowanym radiowozie, zwrócił nietypowe i bardzo niebezpieczne zachowanie kierującego autobusem linii podmiejskiej. Mężczyzna celowo wprowadzał autobus w poślizg! Jednym słowem: driftował! Mundurowi natychmiast zatrzymali go do kontroli.

Jak się okazało, 54-letni kierowca nie jechał sam. Jego pasażerami była grupa nastolatków w wieku około 16 lat.

Chciał zapewnić frajdę młodzieży

Nieprawdopodobne, jak swoje nieodpowiedzialne zachowanie tłumaczył kierowca. W rozmowie z funkcjonariuszami mężczyzna mówił, że chciał zapewnić młodzieży „frajdę” i w ten właśnie sposób postanowił urozmaicić im podróż!

- Zapomniał jednak, że autobus to pojazd o dużej masie i innej charakterystyce prowadzenia niż samochód osobowy, a każda utrata przyczepności może zakończyć się tragicznie. Wystarczy chwila nieuwagi, by doszło do przewrócenia pojazdu, zderzenia z innymi uczestnikami ruchu lub poważnych obrażeń pasażerów - wyjaśniła podkom. Magdalena Gąsowska z Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie.

Chciał zapewnić młodzieży frajdę. Driftował autobusem!
Wszystko się nagrało

Na nagraniach z policyjnego wideorejestratorach oraz z kamer zainstalowanych w autobusie, dokładnie widać, co się wydarzyło. Urządzenia zarejestrowały niebezpieczne manewry kierowcy oraz roześmiane buzie młodych ludzi, nieświadomych potencjalnego niebezpieczeństwa, w jakim się znaleźli.

- Ta sytuacja, choć może nieco humorystyczna, to jednak pokazuje, że odpowiedzialność za bezpieczeństwo na drodze spoczywa w szczególności na zawodowych kierowcach, którzy odpowiadają nie tylko za siebie, ale przede wszystkim za innych. Chęć „zabawy” czy popisów za kierownicą nigdy nie może być ważniejsza niż życie i zdrowie pasażerów, ponieważ konsekwencje takich zachowań mogą być dramatyczne - przekazała podkom. Gąsowska.

Kierowca ukarany

Kierowca autobusu został srogo ukarany. Policjanci podjęli decyzję o zatrzymaniu mu prawa jazdy. Sporządzili również dokumentację, która trafiła do sądu wraz z wnioskiem o ukaranie. To właśnie piaseczyński sąd zdecyduje, jak wysoką karę poniesie 54-latek za swoje niebezpieczne zachowanie na drodze.

