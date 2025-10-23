Miejskie Zakłady Autobusowe w Warszawie organizują Dzień Otwarty, aby przyciągnąć nowych kierowców.

Wydarzenie odbędzie się 5 listopada w zajezdni R-1 Woronicza, oferując możliwość poznania pracy kierowcy i warunków zatrudnienia.

MZA kusi wysokim wynagrodzeniem, benefitami socjalnymi oraz ofertą uzyskania uprawnień do prowadzenia autobusu za symboliczną opłatą.

Już w środę (5 listopada) Miejskie Zakłady Autobusowe zapraszają wszystkich zainteresowanych do zajezdni przy ul. Woronicza 29.

O godzinie 9 rozpocznie się spotkanie dla osób, które nie mają jeszcze prawa jazdy kat. D, ale marzą o pracy za kółkiem miejskiego autobusu. Z kolei o 10 przywitani zostaną kandydaci, którzy już posiadają odpowiednie uprawnienia.

Podczas Dnia Otwartego uczestnicy będą mogli zobaczyć zajezdnię od środka, porozmawiać z doświadczonymi kierowcami i instruktorami oraz poznać szczegóły procesu rekrutacji. Przedstawiciele MZA odpowiedzą na wszystkie pytania dotyczące pracy, szkolenia i warunków zatrudnienia. A te robią ogromne wrażenie…

Atrakcyjne zarobki i benefity w MZA

Na start kierowcy mogą liczyć na wynagrodzenie w wysokości 7 900 zł brutto, w tym 6 600 zł podstawy oraz premie regulaminowe i motywacyjne do 1 300 zł miesięcznie. Do tego dochodzą premie roczne, dodatki za nadgodziny, pracę nocną, świąteczną i przerywany czas pracy.

Ale to nie wszystko! Każdy pracownik MZA oraz jego dzieci otrzymują darmowy bilet komunikacji miejskiej w dwóch strefach, a w okresach świątecznych firma przyznaje specjalne dodatki. Pracodawca gwarantuje również stabilne zatrudnienie na umowę o pracę, szerokie zaplecze socjalne oraz realne możliwości rozwoju.

Warto dodać, że Ośrodek Szkolenia Kierowców MZA działa nieprzerwanie od 1964 roku i od dekad szkoli najlepszych kierowców, którzy każdego dnia odpowiadają za bezpieczne podróże tysięcy warszawiaków.

Kto może zostać kierowcą MZA?

Jeśli więc masz prawo jazdy kat. D, odpowiednie kwalifikacje, orzeczenie psychologiczne i jesteś osobą niekaraną, to ta oferta może być właśnie dla Ciebie.

