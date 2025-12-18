Ostatnie wejście do tego muzeum w Warszawie będzie za darmo. A potem zostanie zamknięte na rok

2025-12-18 16:12

To ostatni moment, by zobaczyć Chopina za darmo! Muzeum Fryderyka Chopina w Warszawie otwiera drzwi bez opłat tylko przez trzy dni − 29, 30 i 31 grudnia. Potem placówka zostanie zamknięta na cały rok z powodu wielkiego remontu. Na odwiedzających czekają także specjalne oprowadzania z kustoszem.

Autor: Marcin Smulczynski/Super Express/ Archiwum prywatne

Darmowe zwiedzanie Muzeum Chopina na koniec roku

Koniec roku przynosi wyjątkową okazję dla miłośników muzyki i historii. W dniach 29, 30 i 31 grudnia zwiedzanie Muzeum Fryderyka Chopina w Warszawie będzie całkowicie darmowe! Wstęp możliwy będzie na podstawie bezpłatnych wejściówek, które będzie można odebrać w kasach muzeum tuż przed wizytą.

To jednak nie wszystko. W ramach darmowej wejściówki Kustosz Muzeum Chopina Seweryn Kuter zaprasza także na oprowadzania kuratorskie po wystawie „Fryderyk Chopin − najprawdziwszy artysta”.

To wyjątkowy pokaz rysunków Eugene’a Delacroix, wypożyczonych prosto z Luwru. Oprowadzania zaplanowano na poniedziałek, wtorek i środę o godz. 12 i 13, a dodatkowo w poniedziałek i wtorek o godz. 15. Każde z nich potrwa około 20 minut.

Ostatnia szansa przed remontem

Darmowe dni to zarazem ostatnia szansa, by zobaczyć muzeum w obecnym kształcie. Od 1 stycznia 2026 roku do 31 grudnia 2026 roku placówka zostanie całkowicie zamknięta z powodu gruntownego remontu realizowanego w ramach projektu „Perła Warszawy”.

Muzeum, otwarte w 2010 roku, po piętnastu latach przejdzie wielką modernizację − zmieni się wystawa stała, rozwiną się plany wystaw czasowych, pojawią się nowe technologie audiowizualne, a także wykonane zostaną niezbędne prace budowlane.

Na czas remontu w Polsce dostępna będzie jedynie oferta Domu Urodzenia Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli. Większość zbiorów trafi do muzealnego skarbca i specjalnych magazynów, gdzie przejdą konserwację. Część obiektów ma być prezentowana także za granicą, m.in. w ramach współpracy z Muzeum Suzhou w Chinach, Maison de George Sand w Nohant oraz Musée George Sand − La Châtre.

Remont Muzeum Chopina w Warszawoe

Jak podkreślił w rozmowie z PAP Andrzej Kosowski, zastępca dyrektora Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina ds. muzeum i edukacji, warszawskie muzeum to jeden z kluczowych elementów ochrony spuścizny kompozytora.

Jest to także bezsprzecznie największe, żeby nie powiedzieć jedyne tego typu muzeum poświęcone Chopinowi na świecie − dodał.

Kosowski przyznał, że decyzja o zamknięciu może rozczarować turystów.

Jednak wybraliśmy rok 2026 nieprzypadkowo, po XIX Konkursie Chopinowskim i przed obchodami stulecia w 2027 roku − wyjaśnił.

Jak zaznaczył, całkowite zamknięcie na rok pozwoli skrócić remont. Koszt prac to 56 mln zł, z czego 36 mln pochodzi z Funduszy Europejskich.

