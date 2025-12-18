Czy w piątek 26 grudnia można jeść mięso? Kościół postawił sprawę jasno, wierni w euforii

Boże Narodzenie 2025. Czy 26 grudnia można jeść mięso?

Boże Narodzenie to rodzinny czas, gdy spotykamy się z najbliższymi przy suto zastawionym świątecznym stole. Pośród dań oprócz ryb i sałatek królują również mięsa. W roku 2025 wigilia wypada w środę. Oznacza to, że drugi dzień świąt Boże Narodzenia świętować będziemy w piątek. Czy oznacza to, że tego dnia nie będzie można jeść potraw z mięsa? W końcu piątek w kościele katolickim jest dniem postu.

Okazuje się, że wcale tak nie musi być!

Dyspensa od biskupów

Zarówno bp Romuald Kamiński (Biskup Warszawsko-Praski), jak i abp Adrian Galbas (Metropolita Warszawski) wystosowali komunikaty do parafian. Ogłaszają w nich wszem wobec dyspensę od wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych w dniach 26 grudnia i 2 stycznia! Oznacza to, że w te dwa piątki katolicy spokojnie mogą spożywać mięso, bez obawy, że będzie to grzechem, z którego później będzie trzeba się wyspowiadać.

Modlitwa za możliwość zjedzenia mięsa w piątek

W komunikacie Archidiecezji Warszawskiej pojawia się również propozycja, by za możliwość jedzenia mięsa w piątek, podarować coś od siebie. „Metropolita warszawski zachęca, aby korzystający tego dnia z dyspensy ofiarowali dowolną modlitwę według intencji Ojca Świętego” - czytamy w komunikacie Archidiecezji Warszawskiej.

W skrócie - praktykujący katolik może zjeść w świąteczny piątek mięso, ale najpierw powinien pomodlić się za papieża.

