Ogromna radość w Warszawskim ZOO. Te maluchy przyszły na świat w 2025 roku! Prawda, że urocze?

ZOO w Warszawie. Podsumowanie roku 2025
Koniec roku to zwykle czas podsumowań. Również Warszawskie ZOO postanowiło podzielić się statystykami dotyczącymi funkcjonowania ogrodu w 2025 roku. A jest czym się pochwalić! W mijającym roku w Warszawskim ZOO urodziło się lub przyjechało łącznie ponad 750 zwierząt!
W stołecznym ZOO powitaliśmy m.in.: dwie samice goryla nizinnego N’Hasa i N’Iralé z zoo Arnhem, samica lamparta amurskiego Auckley z Yorkshire Wildlife Park, samica nosorożca indyjskiego Jhansi z Berlina, a także dwa pampasowce grzywiaste Pedro i Pascal z ZOO La Torbiera.
Warto jednak zaznaczyć, że jednocześnie około 100 mieszkańców ogrodu wyjechało, głównie do innych ogrodów zoologicznych w Europie, aby zasilać tamtejsze populacje zwierząt i wspierać międzynarodowe programy hodowlane koordynowane przez EAZA – European Association of Zoos and Aquaria. Wśród nich są m.in. młody samiec pantery śnieżnej Pamir, który zamieszkał w ZOO w Norymberdze oraz goryle Viking i Bwana, które wyjechały kolejno do Arnhem i do Zurychu.
Baby boom w Warszawskim ZOO. Te maluchy przyszły na świat w 2025 roku
W 2025 roku w Warszawskim ZOO nie brakowało szczęśliwych narodzin, które są prawdziwym powodem do dumy. „Każde z tych narodzin to nie tylko sukces hodowlany, ale również realny wkład w zachowanie bioróżnorodności i ochronę zagrożonych gatunków na świecie” - przypomina ratusz. „Tak duża liczba młodych jest najlepszym dowodem na to, że zwierzęta dzięki pracy naszych wspaniałych Opiekunów czują się bezpiecznie i mają zapewnione odpowiednie warunki oraz profesjonalną, pełną troski opiekę” - tłumaczy Warszawskie ZOO.
Wśród uroczych malców, które urodziły się w 2025 roku w Warszawskim ZOO są m.in.:
- 2 wikunie Rózia i Raya
- 2 alpaki Rico i Remik
- 6 góralków skalnych
- 2 sajmiri
- pudu południowy Rosa
- 2 markury śruborogie
- koń Przewalskiego Rohan
- 5 kangurów rudych
- 2 pingwiny przylądkowe
- pawie kongijskie i wieloszpony pawie
W poniższej galerii zdjęć prezentujemy maluchy Warszawskiego ZOO. Wszystkie przyszły na świat w 2025 roku. Zachęcamy do obejrzenia zdjęć i bliższego poznania tych wyjątkowych zwierząt. Czyż nie są urocze?