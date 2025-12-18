Zamknięte ulice w Warszawie, możliwy paraliż. Wiemy, co się stanie w piątek, 19.12.2025

Mateusz Kobyłka
Mateusz Kobyłka
2025-12-18 11:39

W piątek, 19 grudnia, Warszawa stanie w miejscu. Planowane są duże utrudnienia w ruchu drogowym i komunikacji miejskiej, a służby będą zamykały główne ulice. Wszystko w związku ze szczególnymi środkami bezpieczeństwa. Do stolicy przyjeżdża prezydent Wołodymyr Zełeński, który spotka się z prezydentem Karolem Nawrockim oraz odwiedzi Sejm. Gdzie można spodziewać się największych korków?

Warszawa korki ruch drogowy

i

Autor: Shutterstock Warszawa korki ruch drogowy

To już pewne – Wołodymyr Zełeński przyjedzie do Warszawy. Wizyta prezydenta Ukrainy zawsze wiąże się ze szczególnymi środkami bezpieczeństwa. W czasie jego przejazdu warszawskie ulicy będą czasowo wyłączane z ruchu.

Zełeński spotka się z prezydentem Karolem Nawrockim. Później, ok. godz. 13, ma złożyć wizytę w polskim Sejmie, dlatego utrudnień należy spodziewać się przede wszystkim centrum miasta. Służby nie podają jednak konkretów. – Są to informacje niejawne, o zmianach będziemy informowali na bieżąco w dniu wizyty – opowiedziała zapytana przez nas Edyta Adamus ze stołecznej policji.

Podczas poprzedniej wizyty w lipcu 2023 r. kolumna z prezydentem Ukrainy przejeżdżała z Lotniska Chopina do centrum miasta Alejami Jerozolimskimi. Najpierw amknięto ul. Żwirki i Wigury oraz Raszyńską na odcinku od pl. Zawisy do ronda de Gaulle’a, Marszałkowską na odcinku od pl. Konstytucji do pl. Bankowego oraz chociażby Wawelską od Grójeckiej do al. Niepodległości.

Przejazd kolumny z Prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim

Wołodymyr Zełeński w Warszawie. Gdzie szukać informacji o utrudnieniach?

W późniejszych porach zamknięto również ciąg Nowy Świat, Al. Ujazdowskie, Belwederską na odcinku od ronda de Gaulle’a do ul. Gagarina. W związku z tym nastąpiły duże kłopoty w poruszaniu się po mieście. Tym razem należy spodziewać się podobnych utrudnień.

Oprócz komunikatów policyjnych warto też śledzić stronę Warszawskiego Transportu Publicznego, gdzie pojawiają się informacje o bieżących utrudnieniach komunikacyjnych.

Wizyta prezydenta Ukrainy jest dużym wydarzeniem z uwagi na toczącą się za naszą wschodnią granicą wojnę. Rosyjska napaść na sąsiednie państwo wzbudziła wiele obaw o nasze bezpieczeństwo. Na jednej z grudniowych konferencji Rafał Trzaskowski wspomniał o projekcie „Podziemna Tarcza”. Stacje metra mają stać się schronieniem dla ponad 100 tys. osób. − Metro Warszawskie stanie się miejscem schronienia dla ponad 100 tysięcy osób − to projekt „Podziemna Tarcza”, który pokazuje, że myślimy o bezpieczeństwie w sposób kompleksowy... − zapowiedział Trzaskowski. Audyty i prace ruszą już wkrótce.

WOŁODYMYR ZEŁENSKI
WARSZAWA