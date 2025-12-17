Bezpieczeństwo w Warszawie wchodzi na nowy poziom? Te decyzje Trzaskowskiego wpłyną na życie tysięcy

W stolicy trwa intensywny program wsparcia dla służb mundurowych. W tym roku miasto przekazało im 70 mieszkań, z czego aż 49 trafiło do Komendy Stołecznej Policji. Najwięcej lokali przygotowano na Woli − 40 jest już gotowych, a do końca roku dojdzie kolejnych 5. Miasto wydało na remonty około 1,2 mln zł.

Mundurowi dostali dach nad głową. To jednak nie koniec niespodzianek!

Autor: UM.WARSZAWA.PL/ Materiały prasowe

− Bezpieczeństwo warszawiaków jest dla nas priorytetem i traktujemy je w sposób systemowy. Dlatego powstał program „Warszawa chroni”, w ramach którego inwestujemy zarówno w infrastrukturę krytyczną, jak i we współpracę z policją. To oznacza dodatkowe patrole, zakup sprzętu, a także wsparcie w rozwiązywaniu problemu wakatów w stołecznej policji. Naszym celem jest, aby każdy mieszkaniec Warszawy miał poczucie, że miasto stoi na straży jego bezpieczeństwa − powiedział Rafał Trzaskowski.

Mieszkania dla policjantów

Prezydent dodał, że na wsparcie policji przeznaczono już ponad 40 mln zł, w tym 11 mln w ostatnim roku. Mieszkania mają od 25 do 70 mkw., najczęściej 35–45 mkw. Są świeżo po remoncie, z łazienką i kuchnią. Najemcy muszą umeblować je sami. Umowy będą podpisywane na trzy lata z możliwością przedłużenia.

Wsparcie miasta docenia policja. − Garnizon stołeczny to najtrudniejszy garnizon w kraju − obejmuje Warszawę i dziewięć okalających ją powiatów. Mimo wakatów, które systematycznie maleją, jesteśmy przygotowani do zabezpieczenia zgromadzeń, imprez sportowych i największych wydarzeń. Rozwiązaniem problemu wakatów jest między innymi mieszkalnictwo – dziś przekazujemy klucze do 30 mieszkań, kolejne są w trakcie realizacji. To efekt nowego poziomu współpracy − podkreślił mł. insp. Krzysztof Ogroński.

Metro jako schronienie dla warszawiaków

To nie koniec. Warszawa rusza też z projektem „Podziemna Tarcza”. Stacje metra mają stać się schronieniem dla ponad 100 tys. osób. − Metro Warszawskie stanie się miejscem schronienia dla ponad 100 tysięcy osób − to projekt „Podziemna Tarcza”, który pokazuje, że myślimy o bezpieczeństwie w sposób kompleksowy... − zapowiedział Trzaskowski. Audyty i prace ruszą już wkrótce.

