Jurorki „Mam talent” podkręciły temperaturę - Chylińska odsłoniła nogi, Wieniawa brzuch. Ale show skradł.. Egurrola

Świąteczny odcinek „Mam talent” rozgrzał widzów bardziej niż występy uczestników – jurorzy postawili na odważne stylizacje i zero kompromisów.

bardziej niż występy uczestników – jurorzy postawili na odważne stylizacje i zero kompromisów. Agnieszka Chylińska odsłoniła nogi w kusej mini i odważnych rajstopach , a Julia Wieniawa pokazała brzuch w seksownej sukni , wywołując lawinę komentarzy w sieci.

, a Julia , wywołując lawinę komentarzy w sieci. Największą niespodzianką okazał się powrót Agustina Egurroli, który dołączy do jury jako czwarty juror po latach nieobecności.

Agnieszka Chylińska w świątecznej stylizacji. Kusa mini i odsłonięte nogi

Agnieszka Chylińska zamiast dopasowywać do „świątecznych” schematów, postawiła na swoją wersję bożonarodzeniowej kreacji. Zamiast grzecznej elegancji postawiła na krótką mini, która bezlitośnie odsłoniła jej nogi. Stylizacja była drapieżna, rockowa i wyraźnie kontrastowała ze świąteczną, grzeczną elegancją. To właśnie Chylińska przyciągała spojrzenia od pierwszych sekund – zadziorna, pewna siebie i absolutnie nie do przeoczenia. Internauci szybko zauważyli, że jurorka wyglądała jakby święta były tylko pretekstem do modowego manifestu. No i te nogi...

Zobacz też: "Ty jesteś takim bawołem". Chylińska zauroczona uczestnikiem "Mam Talent". Aż wstyd, jakim epitetem obdarowała Wieniawę

Julia Wieniawa odsłoniła brzuch. Seksowna suknia zrobiła swoje

Jeśli ktoś myślał, że Julia Wieniawa postawi na bezpieczną klasykę, był w błędzie. Aktorka i wokalistka pojawiła się w odważnej, kobiecej kreacji z wycięciami, która odsłaniała brzuch i podkreślała jej sylwetkę. Efekt? Natychmiastowy szum w sieci. Wieniawa wyglądała zmysłowo, nowocześnie i bardzo „światowo” – jak gwiazda dużego formatu. Stylizacja balansowała na granicy elegancji i seksapilu, ale właśnie ten efekt sprawił, że mówiło się o niej najwięcej.

Marcin Prokop w zielonym aksamicie

Na tle odważnych jurorek Marcin Prokop postawił na sprawdzoną, "miękką", klasykę. Elegancki, świetnie skrojony garnitur, nie był jednak taki znow zwyczjany. Ciepły akamit w kolorze butelkowej zieleni zrobił swoje. W tym zestawieniu pełnił rolę spokojnego, ale rasowego kontrapunktu dla stylizacyjnych fajerwerków koleżanek z jury.

Największe zaskoczenie? Powrót Agustina Egurroli

Choć stylizacje jurorek rozpalały emocje, to Agustin Egurrola okazał się największą sensacją wieczoru. Na profilu „Mam talent” TVN opublikował wcześniej tajemnicze nagranie z sylwetką osoby idącej korytarzem i zapowiedzią „ogromnej niespodzianki”. Fani szybko zaczęli spekulować – i mieli rację.

Stacja oficjalnie potwierdziła, że Agustin Egurrola wraca do „Mam talent” jako czwarty juror. Przypomnijmy – choreograf zasiadał w jury programu od szóstej do dwunastej edycji (2013–2019). Po rozstaniu z TVN-em przeniósł się do TVP, gdzie był jurorem w „Dance, Dance, Dance”, a później szefem jury w „You Can Dance – Nowa Generacja”, który zniknął z anteny po dwóch edycjach.

Teraz Egurrola ponownie dołącza do Agnieszki Chylińskiej, Marcina Prokopa i Julii Wieniawy, co dla wielu widzów jest jasnym sygnałem, że TVN chce wrócić do sprawdzonej, wyrazistej formuły.

Nie przegap: 64-letnia Mariola Bojarska-Ferenc niczym młódka wyeksponowała biust. Nie dało się oderwać oczu