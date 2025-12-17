Przypomnijmy, do wypadku doszło 8 grudnia na ul. Jana Pawła II w Sieprawiu, w powiecie myślenickim. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że 21-letni kierowca audi S3 podczas manewru wyprzedzania stracił panowanie nad pojazdem. Auto wypadło z drogi i z ogromną siłą uderzyło w metalowe ogrodzenie. Informacja o wypadku szybko obiegła media i wstrząsnęła lokalną społecznością.

Makabryczny wypadek w Sieprawiu. Kierowca zginął na miejscu

Na miejscu zdarzenia śmierć poniósł młody kierowca. Mimo podjętej reanimacji, jego życia nie udało się uratować. Ciężko ranna została 17-letnia Nikola, pasażerka pojazdu. Nastolatka w stanie krytycznym została przetransportowana śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do jednego z krakowskich szpitali. Jak podaje „Fakt”, rodzina dziewczyny za pośrednictwem mediów społecznościowych poinformowała o jej śmierci.

Wiadomość o śmierci Nikoli wstrząsnęła lokalną społecznością i całym krajem. W mediach społecznościowych pojawiły się wyrazy współczucia i kondolencje dla rodziny i bliskich dziewczyny. Internauci apelują o rozwagę na drogach i przypominają o tragicznych konsekwencjach brawury i lekkomyślności za kierownicą.

Śmierć Nikoli. Co było przyczyną wypadku audi S3?

W sieci pojawiły się informacje, że zmarły 21-letni kierowca był znany z zamiłowania do szybkiej jazdy. Miał on publikować w Internecie nagrania ze swoich przejazdów. Policja nie potwierdza na razie tych doniesień. Na miejscu wypadku pracowali policjanci, strażacy oraz biegły sądowy. Zabezpieczono ślady i materiał dowodowy, które mają pomóc w ustaleniu dokładnych przyczyn i okoliczności tragedii.

Sprawą zajmuje się Prokuratura Rejonowa w Myślenicach, która wszczęła śledztwo w kierunku spowodowania wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym. Śledczy będą analizować zebrany materiał dowodowy, przesłuchają świadków i zlecą badania techniczne wraku audi S3. Celem jest ustalenie, czy kierowca był trzeźwy, czy nie przekroczył dozwolonej prędkości oraz czy pojazd był sprawny technicznie.

Brawura na drodze może doprowadzić do tragedii

Tragiczny wypadek w Sieprawiu jest kolejnym przykładem na to, jak niebezpieczna może być brawura i lekkomyślność na drodze. Policja apeluje do wszystkich kierowców o zachowanie ostrożności, przestrzeganie przepisów ruchu drogowego i dostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze. Pamiętajmy, że bezpieczeństwo na drodze zależy od każdego z nas.

