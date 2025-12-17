Piękna, ale droga. Niezwykła karuzela na "Galicyjskim Kiermaszu Adwentowym"

Na placu Jana Nowaka Jeziorańskiego przed starym Dworcem PKP w Krakowie stanęła niezwykła karuzela w kształcie choinki.

Jest ona częścią "Galicyjskiego Kiermaszu Adwentowego", na którym znajdują się także lodowisko i stoiska gastronomiczne.

Wysoka cena za przejazd, wynosząca 20 zł od osoby, sprawia, że wiele osób rezygnuje ze skorzystania z atrakcji.

Turyści zachwyceni świąteczną karuzelą. Odstrasza tylko cena

Karuzela jest częścią bożonarodzeniowego jarmarku "Galicyjski Kiermasz Adwentowy", który powstał przed budynkiem Dworca PKP na placu Jana Nowaka Jeziorańskiego. Obok imponującej karuzeli w kształcie choinki jest kilkanaście stoisk oferujących regionalne produkty oraz gastronomię. Ceny są konkurencyjne w porównaniu z tymi na jarmarku na Rynku Głównym czy Małym Rynku.

– Jest taniej niż w centrum, ale 20 złotych za krótki przejazd za jedną osobę tą karuzelą to jest naprawdę bardzo drogo, musieliśmy odmówić dzieciom tej atrakcji – powiedziała w rozmowie z "Super Expressem" Anna Wojenko, turystka z Gniezna, dodając, że nie ma zniżek dla posiadaczy Kart Dużej Rodziny.

Obok karuzeli powstało lodowisko wraz z wypożyczalnią i stoiska, na których można wygrać świąteczne maskotki.