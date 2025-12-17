Piękna, ale droga. Niezwykła karuzela na "Galicyjskim Kiermaszu Adwentowym"

Anita Leszaj
Anita Leszaj
Adrian Teliszewski
Konsultacja: Adrian Teliszewski
2025-12-17 15:30

Niezwykła karuzela stanęła na placu Jana Nowaka Jeziorańskiego przed starym budynkiem Dworca PKP w Krakowie. Jest w kształcie wielkiej choinki, a do każdej z bombek bożonarodzeniowych można wsiąść i wznieść się do góry. Karuzela naprawdę wzbudza zachwyt wśród turystów i mieszkańców, ale niestety ze względu na wysoką ceną wielu musi odmówić sobie skorzystania z atrakcji.

  • Na placu Jana Nowaka Jeziorańskiego przed starym Dworcem PKP w Krakowie stanęła niezwykła karuzela w kształcie choinki.
  • Jest ona częścią "Galicyjskiego Kiermaszu Adwentowego", na którym znajdują się także lodowisko i stoiska gastronomiczne.
  • Wysoka cena za przejazd, wynosząca 20 zł od osoby, sprawia, że wiele osób rezygnuje ze skorzystania z atrakcji.

Turyści zachwyceni świąteczną karuzelą. Odstrasza tylko cena

Karuzela jest częścią bożonarodzeniowego jarmarku "Galicyjski Kiermasz Adwentowy", który powstał przed budynkiem Dworca PKP na placu Jana Nowaka Jeziorańskiego. Obok imponującej karuzeli w kształcie choinki jest kilkanaście stoisk oferujących regionalne produkty oraz gastronomię. Ceny są konkurencyjne w porównaniu z tymi na jarmarku na Rynku Głównym czy Małym Rynku.

Jest taniej niż w centrum, ale 20 złotych za krótki przejazd za jedną osobę tą karuzelą to jest naprawdę bardzo drogo, musieliśmy odmówić dzieciom tej atrakcji – powiedziała w rozmowie z "Super Expressem" Anna Wojenko, turystka z Gniezna, dodając, że nie ma zniżek dla posiadaczy Kart Dużej Rodziny.

Obok karuzeli powstało lodowisko wraz z wypożyczalnią i stoiska, na których można wygrać świąteczne maskotki.

Polecany artykuł:

Najwyżej położona miejscowość w Polsce. Niewiele osób tam było
Piękna, ale droga. Niezwykła karuzela na Galicyjskim Kiermaszu Adwentowym
10 zdjęć
Super Express Google News
Niezwykła karuzela stanęła przed Dworcem Głównym w Krakowie
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

KIERMASZ ŚWIĄTECZNY
TURYŚCI
KARUZELA