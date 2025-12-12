Najwyżej położona miejscowość w Polsce. Niewiele osób tam było

Ząb to najwyżej położona miejscowość w Polsce. Leży w województwie małopolskim, w bezpośrednim sąsiedztwie Zakopanego, na Pogórzu Gubałowskim. Najwyższe zabudowania znajdują się na wysokości około 1013 m n.p.m., co czyni Ząb absolutnym rekordzistą w skali kraju. Choć miejscowość formalnie ma status wsi, jej położenie i rozległa zabudowa sprawiają, że często bywa mylona z niewielkim miasteczkiem. Mimo to wciąż pozostaje miejscem, do którego dociera znacznie mniej turystów niż do pobliskiego Zakopanego.

Gdzie dokładnie leży Ząb? Od centrum stolicy Tatr dzieli go zaledwie kilka kilometrów, jednak różnica wysokości jest wyraźnie odczuwalna. To właśnie tutaj kończą się asfaltowe drogi, a krajobraz zaczyna przypominać typową wysokogórską osadę. Dzięki położeniu na grzbiecie Pogórza Gubałowskiego z wielu punktów w Zębie rozciąga się panorama Tatr, obejmująca m.in. Giewont, Kasprowy Wierch i Czerwone Wierchy.

Niewiele osób tam było. Dlaczego? Mimo rekordowego położenia Ząb:

pozostaje w cieniu Zakopanego,

nie jest punktem startowym popularnych szlaków,

nie ma klasycznego centrum turystycznego z deptakiem.

Dla wielu turystów to jedynie miejscowość „po drodze”, choć w praktyce oferuje:

ciszę i brak tłumów,

rozległe widoki bez konieczności wchodzenia na szczyty,

autentyczną podhalańską zabudowę.

Zimą Ząb bywa jedną z chłodniejszych zamieszkanych miejscowości w regionie, co dodatkowo podkreśla jego górski charakter. Jak wygląda życie na wysokości ponad 1000 m? Stałe zamieszkanie na takiej wysokości oznacza m.in. dłuższe i ostrzejsze zimy, częstsze opady śniegu i silniejsze wiatry niż w Zakopanem.