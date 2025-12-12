Wtargnął na teren uczelni i groził nożem. Chwile grozy na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie

Chwile grozy na jednej z krakowskich uczelni. Na teren Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie wtargnął nożownik i groził znajdującym się tam osobom. Na szczęście udało się obezwładnić agresywnego 25-latka. Mężczyzna jest w rękach policji.

Atak nożownika na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie

Do zdarzenia doszło w piątek, 12 grudnia, po godz. 8:00. Na teren Uniwersytetu Ekonomicznego wtargnął 25-letni mężczyzna uzbrojony w nóż.Według relacji świadków miał nim grozić przebywającym tam osobom.

- Osoba została błyskawicznie ujęta przez ochronę i przekazana przybyłym na miejsce policjantom a także załodze pogotowia ratunkowego - mówi w rozmowie z Radiem ESKA st. post. Elżbieta Znachowska-Bytnar z Komendy Miejskiej Policji w Krakowie.

Kim był napastnik?

Policjanci ustalili, że nożownikiem jest 25-latek bez stałego miejsca zamieszkania.

- Nie jest też ani studentem, ani pracownikiem tej uczelni - dodaje policjantka.

Dlaczego 25-latek zaatakował na uczelni?

Mężczyzna został zatrzymany przez funkcjonariuszy. Trwa ustalanie, jakie były motywy jego działania.

- Z uwagi na to, że mężczyzna zachowywał się irracjonalnie, został przewieziony do jednego z krakowskich szpitali - dodaje st. post. Elżbieta Znachowska-Bytnar.

