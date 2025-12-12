Mieszkańcy Potulina przeżyli chwile grozy, gdy agresywny dzik pojawił się na ulicach wsi.

Zwierzę atakowało ludzi i uniemożliwiło im wyjście z domów, stwarzając poważne zagrożenie.

Interwencja służb, w tym policji i straży pożarnej, okazała się niewystarczająca.

Dowiedz się, kto ostatecznie zakończył niebezpieczną sytuację i czy komuś stała się krzywda.

Potulin. Myśliwy zastrzelił agresywnego dzika

Mieszkańcy Potulina pod Wągrowcem przeżyli we wtorkowy wieczór, 9 grudnia, więcej niż chwilę grozy, po tym jak na ulicach wsi pojawił się agresywny dzik. Jak przekazał w rozmowie z "Super Expressem" st. asp. Dominik Zieliński, rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Wągrowcu, zwierzę atakowało ludzi i biegało od klatki do klatki, wskutek czego mieszkańcy nie mogli nawet wyjść z domów.

- Na miejscu wezwano na początku druhów z Ochotniczej Straży Pożarnej w Chojnie, później pojawił się też patrol policji, ale okazało się, że nie obejdzie się bez pomocy myśliwego, który ostatecznie zastrzelił dzika - dodaje mundurowy.

W zdarzeniu nikt nie został poszkodowany.