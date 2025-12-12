Agresywny dzik zaatakował mieszkańcow! Nie mogli nawet wyjść z klatki. Tragiczny finał horroru w Potulinie

Michał Michalak
Michał Michalak
2025-12-12 9:48

Myśliwy musiał zastrzelić agresywnego dzika, który bez żadnego powodu zaatakował mieszkańców Potulina pod Wągrowcem. Do zdarzenia doszło we wtorek, 9 grudnia, w godzinach wieczornych. Rozjuszone zwierzę biegało po wsi, uniemożliwiając ludziom nawet opuszczenie klatek schodowych swoich domów. Na początku wezwano straż pożarną i policję, ale okazało się, że sprawa jest poważniejsza.

Potulin. Myśliwy zastrzelił dzika, który atakował mieszkańców

i

Autor: Dalvene/ Pixabay.com Myśliwy musiał zastrzelić agresywnego dzika, który bez żadnego powodu zaatakował mieszkańców Potulina pod Wągrowcem. Do zdarzenia doszło we wtorek, 9 grudnia, w godzinach wieczornych, zdj. ilustracyjne
  • Mieszkańcy Potulina przeżyli chwile grozy, gdy agresywny dzik pojawił się na ulicach wsi.
  • Zwierzę atakowało ludzi i uniemożliwiło im wyjście z domów, stwarzając poważne zagrożenie.
  • Interwencja służb, w tym policji i straży pożarnej, okazała się niewystarczająca.
  • Dowiedz się, kto ostatecznie zakończył niebezpieczną sytuację i czy komuś stała się krzywda.

Potulin. Myśliwy zastrzelił agresywnego dzika

Mieszkańcy Potulina pod Wągrowcem przeżyli we wtorkowy wieczór, 9 grudnia, więcej niż chwilę grozy, po tym jak na ulicach wsi pojawił się agresywny dzik. Jak przekazał w rozmowie z "Super Expressem" st. asp. Dominik Zieliński, rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Wągrowcu, zwierzę atakowało ludzi i biegało od klatki do klatki, wskutek czego mieszkańcy nie mogli nawet wyjść z domów.

- Na miejscu wezwano na początku druhów z Ochotniczej Straży Pożarnej w Chojnie, później pojawił się też patrol policji, ale okazało się, że nie obejdzie się bez pomocy myśliwego, który ostatecznie zastrzelił dzika - dodaje mundurowy.

W zdarzeniu nikt nie został poszkodowany.

Policjanci odprowadzili dzika do lasu

Polecany artykuł:

26- i 25-latek nie żyją! Ich volkswagen roztrzaskał się o drzewo. Śmiertelny wy…
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

MYŚLIWY
POLICJA
DZIK
WĄGROWIEC