Ciężarówka zablokowała dwa pasy. Ogromne utrudnienia na autostradzie A2!

Anna Kisiel
2025-12-12 7:43

Policja apeluje do kierowców o ostrożność i cierpliwość. Po nocnym wypadku na autostradzie A2 ruch w kierunku Poznania został całkowicie zatrzymany, a pojazdy kierowane są na objazd. Trwają działania służb i usuwanie skutków groźnego zdarzenia.

Autor: Komenda Miejska Policji w Koninie/ Facebook
  • Poważne utrudnienia na autostradzie A2 w kierunku Poznania po wypadku ciężarówki.
  • Ciągnik siodłowy uderzył w bariery i przewrócił się, blokując całkowicie jezdnię.
  • Policja wyznaczyła objazdy, a służby pracują na miejscu zdarzenia.
  • Sprawdź, jak długo potrwają utrudnienia i jaką trasą jechać!

Kierowcy podróżujący autostradą A2 w piątek, 12 grudnia, muszą liczyć się z poważnymi utrudnieniami. Jak poinformowało KMP w Koninie, około godziny 03:15 na 266. kilometrze trasy doszło do groźnego zdarzenia drogowego z udziałem ciągnika siodłowego marki MAN.

Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że kierujący ciężarówką stracił panowanie nad pojazdem, uderzył w bariery energochłonne, a następnie doprowadził do wywrócenia całego zestawu. Siła uderzenia była tak duża, że fragmenty uszkodzonych barier rozrzucone zostały na jezdni, całkowicie blokując przejazd w kierunku Poznania.

Służby natychmiast pojawiły się na miejscu. Policjanci, strażacy oraz ekipy techniczne pracują nad usunięciem skutków wypadku i postawieniem pojazdu na koła. Obecnie nitka autostrady A2 w stronę Poznania pozostaje całkowicie nieprzejezdna.

Jak przekazują funkcjonariusze, kierowcy są kierowani przez KPP Koło na objazd drogą krajową nr 92. Policja apeluje o śledzenie komunikatów drogowych i zachowanie szczególnej ostrożności, zwłaszcza że ruch w okolicy jest znacznie spowolniony.

Nie podano jeszcze informacji o stanie zdrowia kierującego ciężarówką ani o przewidywanym czasie przywrócenia pełnego ruchu. Jedno jest pewne – utrudnienia mogą potrwać jeszcze kilka godzin.

Wypadek na autostradzie A4
