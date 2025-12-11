Zaginiona 39-latka z Poznania, Marta K., została odnaleziona po intensywnych poszukiwaniach.

Jej ciało ujawniono w lesie w pobliżu Cierpic pod Toruniem, po tym jak wcześniej zlokalizowano jej samochód.

Pies kobiety, husky, również był na miejscu i trafił pod opiekę policjantów.

Co doprowadziło do śmierci kobiety i czy w sprawę były zamieszane osoby trzecie?

Poznań. Zaginiona 39-latka nie żyje. Ciało Marty w innym województwie

To już koniec poszukiwań zaginionej 39-latki z Poznań - ciało kobiety odnaleziono w lesie w pobliżu miejscowości Cierpice pod Toruniem. Kobieta zniknęła w sobotę, 6 grudnia, po tym jak wyszła z domu przy ul. Świętowidzkiej i nie nawiązała już kontaktu z rodziną. Policja już wcześniej informowała, że Marta K., której towarzyszył pies rasy husky, może się przemieszczać osobową mazdą w kierunku województwa kujawsko-pomorskiego.

Te informacje potwierdziły się w środę, 10 grudnia, w godzinach wieczornych.

- Ok. godz. 21.30 policjanci znaleźli samochód 39-latki w pobliżu miejscowości Cierpice, kontynuując poszukiwania w sąsiednim kompleksie leśnym, gdzie ujawniono jej ciało po kilkudziesięciu minutach. Na miejscu był też pies kobiety - nic mu się nie stało - którym zaopiekowali się funkcjonariusze - przekazał w rozmowie z "Super Expressem" podkomisarz Łukasz Paterski, rzecznik KMP w Poznaniu.

Na miejscu pracował m.in. prokurator, który zlecił przeprowadzenie sekcji zwłok mieszkanki Poznania. Dalsze czynności w tej sprawie będą prowadzili śledczy z Kujawsko-Pomorskiego, ale nic nie wskazuje, by do śmierci 39-latki przyczyniły się osoby trzecie.

Gdzie szukać pomocy w sytuacjach kryzysowych?

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys bądź masz myśli samobójcze, zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Gdzie możesz szukać pomocy?

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212

Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108

Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123

Strona internetowa pokonackryzys.pl

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.