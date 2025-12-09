Policja wciąż szuka 39-letniej Marty i jej psa. Kolejny apel o pomoc!

Policjanci z Poznania nie ustają w poszukiwaniach 39-letniej Marty Kowalczyk. Jak informuje policja, kobieta zaginęła w sobotę, 6 grudnia, około godziny 11:00. Wtedy wyszła z domu przy ul. Świętowidzkiej w Poznaniu i od tamtej pory nie wróciła do miejsca zamieszkania ani nie skontaktowała się z rodziną czy znajomymi.

Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że w dniu zaginięcia kobieta poruszała się samochodem marki Mazda w kolorze niebieskim, o numerach rejestracyjnych CBR 1VS2. Nie była sama – towarzyszył jej pies rasy husky. Policja podkreśla, że istnieje duże prawdopodobieństwo, iż Marta Kowalczyk mogła kierować się w stronę województwa kujawsko-pomorskiego, jednak na ten moment nie udało się potwierdzić jej dalszej trasy ani miejsca pobytu.

Zaginiona ma 183 cm wzrostu, szczupłą sylwetkę, długie blond włosy zaczesane za ucho. W chwili zaginięcia ubrana była w czarną puchową kurtkę oraz czarne kozaki. To właśnie te szczegóły mogą okazać się kluczowe dla osób, które mogły ją widzieć lub mijać w ostatnich dniach.

Policja zaznacza, że mimo prowadzonych czynności poszukiwawczych, nadal nie ustalono, co mogło wydarzyć się po wyjściu kobiety z domu. Funkcjonariusze po raz kolejny apelują do wszystkich, którzy mogą posiadać jakiekolwiek informacje – nawet z pozoru błahe – o kontakt z policją. Każdy sygnał może pomóc w odnalezieniu zaginionej i wyjaśnieniu tej sprawy.

Osoby, które widziały Martę Kowalczyk, jej samochód lub wiedzą, gdzie może się obecnie znajdować, proszone są o pilny kontakt z Komisariatem Policji Poznań Nowe Miasto pod numerami telefonów 47 77 123 11, 47 77 123 12 lub z numerem alarmowym 112. Policja zapewnia, że każda informacja zostanie dokładnie sprawdzona.