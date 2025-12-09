Policja wciąż szuka 39-letniej Marty i jej psa. Kolejny apel o pomoc!

Anna Kisiel
Anna Kisiel
2025-12-09 13:09

Mijają kolejne dni od zaginięcia 39-letniej Marty Kowalczyk z Poznania. Kobieta wyszła z domu i do tej pory nie nawiązała kontaktu z bliskimi. Policja po raz kolejny zwraca się z pilnym apelem o pomoc w jej odnalezieniu. Na razie nie wiadomo, co się z nią stało.

Policja wciąż szuka 39-letniej Marty i jej psa. Kolejny apel o pomoc!

i

Autor: KMP Poznań/ Materiały prasowe
Super Express Google News

Policjanci z Poznania nie ustają w poszukiwaniach 39-letniej Marty Kowalczyk. Jak informuje policja, kobieta zaginęła w sobotę, 6 grudnia, około godziny 11:00. Wtedy wyszła z domu przy ul. Świętowidzkiej w Poznaniu i od tamtej pory nie wróciła do miejsca zamieszkania ani nie skontaktowała się z rodziną czy znajomymi.

Zobacz: Marta wyszła z domu i nikt jej już nie widział! Jest pilny apel policji

Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że w dniu zaginięcia kobieta poruszała się samochodem marki Mazda w kolorze niebieskim, o numerach rejestracyjnych CBR 1VS2. Nie była sama – towarzyszył jej pies rasy husky. Policja podkreśla, że istnieje duże prawdopodobieństwo, iż Marta Kowalczyk mogła kierować się w stronę województwa kujawsko-pomorskiego, jednak na ten moment nie udało się potwierdzić jej dalszej trasy ani miejsca pobytu.

Zaginiona ma 183 cm wzrostu, szczupłą sylwetkę, długie blond włosy zaczesane za ucho. W chwili zaginięcia ubrana była w czarną puchową kurtkę oraz czarne kozaki. To właśnie te szczegóły mogą okazać się kluczowe dla osób, które mogły ją widzieć lub mijać w ostatnich dniach.

Policja zaznacza, że mimo prowadzonych czynności poszukiwawczych, nadal nie ustalono, co mogło wydarzyć się po wyjściu kobiety z domu. Funkcjonariusze po raz kolejny apelują do wszystkich, którzy mogą posiadać jakiekolwiek informacje – nawet z pozoru błahe – o kontakt z policją. Każdy sygnał może pomóc w odnalezieniu zaginionej i wyjaśnieniu tej sprawy.

Osoby, które widziały Martę Kowalczyk, jej samochód lub wiedzą, gdzie może się obecnie znajdować, proszone są o pilny kontakt z Komisariatem Policji Poznań Nowe Miasto pod numerami telefonów 47 77 123 11, 47 77 123 12 lub z numerem alarmowym 112. Policja zapewnia, że każda informacja zostanie dokładnie sprawdzona.

Policjanci ugotowali mi obiad
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

KUJAWSKO-POMORSKIE
POLICJA BYDGOSZCZ