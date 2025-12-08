Marta wyszła z domu i nikt jej już nie widział! Jest pilny apel policji

Policja w Poznaniu opublikowała komunikat dotyczący zaginięcia 39-letniej Marty Kowalczyk. Kobieta wyszła z domu przy ul. Świętowidzkiej w Poznaniu w sobotę, 6 grudnia około godziny 11.00. Od tego momentu nie ma z nią żadnego kontaktu, a jej los pozostaje nieznany.

Zaginiona poruszała się samochodem osobowym marki Mazda koloru niebieskiego o numerach rejestracyjnych CBR 1VS2. Nie była sama – towarzyszył jej pies rasy husky. Jak informuje policja, istnieje możliwość, że kobieta przemieszczała się w kierunku województwa kujawsko-pomorskiego.

Funkcjonariusze przekazali również szczegółowy rysopis zaginionej. Marta Kowalczyk ma 183 centymetry wzrostu, szczupłą sylwetkę i waży około 70 kilogramów. Ma długie blond włosy, zaczesane za ucho. W chwili zaginięcia była ubrana w czarną puchową kurtkę oraz czarne buty typu kozaki.

Policjanci podkreślają, że każda informacja może mieć ogromne znaczenie i pomóc w odnalezieniu kobiety. Apel kierowany jest zarówno do osób, które mogły widzieć Martę Kowalczyk, jej samochód lub psa, jak i do tych, którzy posiadają jakiekolwiek informacje mogące pomóc w ustaleniu miejsca jej pobytu.

Wszystkie osoby, które widziały zaginioną lub wiedzą, gdzie się znajduje, proszone są o pilny kontakt z Komisariatem Policji Poznań Nowe Miasto pod numerem telefonu 47 77 12 312 lub pod numerem alarmowym 112.

Policja apeluje o udostępnianie informacji o zaginięciu. Każdy sygnał może okazać się kluczowy.