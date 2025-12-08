Wielki hit Sanah i ojciec Rydzyk w roli swatki. Takich scen na urodzinach Radia Maryja nikt się nie spodziewał

2025-12-08 9:36

Ojciec Rydzyk podczas uroczystych obchodów 34. urodzin Radia Maryja zabawił się w swatkę. Na scenie pytał się jednego z artystów z Akademii Ciupaga, czy ma żonę. Gdy usłyszał, że nie zaapelował do zgromadzonych! - Jest okazja poznać - zachęcił obecne na miejscu kobiety. Akademia Ciupaga podczas obchodów zaśpiewała wielki przebój Sanah pt. "Ale jazz!".

Przebój Sanah na 34. urodzinach Radia Maryja w Toruniu

W dobrych restauracjach "czekadełko" jest tak samo ważne, jak główne danie. W ostatnią sobotę w Toruniu przystawką do głównych obchodów 34. rocznicy powstania Radia Maryja był występ Akademii Ciupaga. To zespół liczący prawie 200 dzieciaków. Uczą się grać i śpiewać w Łącku. Do Łącka dojeżdżają z całej Małopolski. W Toruniu wystąpili w góralskich, odświętnych strojach. Dzieciaki miały w sobie mnóstwo energii. Ich repertuar to muzyka filmowa, utwory sakralne, muzyka ludowa i polskie przeboje. Jednym z tych przebojów był znany i lubiany utwór duetu Sanah - Vito Bambino pt. "Ale jazz!".

Pod koniec koncertu Akademii Ciupaga na scenie pojawił się ojciec Tadeusz Rydzyk, założyciel i szef Radia Maryja. Był zachwycony koncertem. Przeprowadzał wywiad z dyrygentem chóru jak sprawny dziennikarz. Zadał mu też bardzo osobiste pytanie. - Pytam się, czy ma żonę - powiedział do zebranych Gdy usłyszał, że nie, to znów przemówił do swoich zwolenników. - No to dziewczyny, jest okazja poznać - zaapelował ojciec dyrektor. Po jego słowach było słychać śmiech.

34. Urodziny Radia Maryja
Występ "Akademii Ciupaka" z 34. urodzin Radia Maryja cieszy się sporym zainteresowaniem. Do poniedziałkowego poranka, w serwisie YouTube zanotował ponad 20 tysięcy wyświetleń. Utwór "Ale jazz!" rozpoczyna się w 47:10! 

Ważni politycy w Toruniu, urodziny również w Bydgoszczy

W sobotę do Torunia przyjechały tłumy pielgrzymów. Nie zabrakło również popularnych polityków z obozu Prawa i Sprawiedliwości. Odczytano listy od prezydenta Karola Nawrockiego i prezesa Jarosława Kaczyńskiego. "Duchowo obecny" był Zbigniew Ziobro. 8 grudnia Radio Maryja świętuje w Bydgoszczy. Msza święta zostanie odprawiona o godzinie 18:00 w bydgoskiej katedrze. - Zapraszamy do apostolskiego działania. Dziękujemy za współpracę, za pomoc, za życzliwość - przekazał zwolenników ojciec Tadeusz Rydzyk.

OJCIEC RYDZYK
URODZINY RADIA MARYJA