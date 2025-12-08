QUIZ. Poniedziałkowy test z wiedzy ogólnej. Do siódmego pytania popełnisz minimum dwa błędy

2025-12-08 4:25

Myślisz, że wiesz wszystko? Przekonaj się w naszym poniedziałkowym quizie z wiedzy ogólnej! Przygotuj się na solidną porcję pytań, które przetestują Twoją erudycję. Jesteśmy pewni, że nawet osoby z rozległą wiedzą popełnią co najmniej dwa błędy przed dotarciem do siódmego pytania. Podejmiesz wyzwanie i sprawdzisz, czy jesteś tak wszechstronny, jak myślisz?

Quiz z wiedzy ogólnej

Pytanie 1 z 10
Uzupełnij tytuł książki Gabriela Garcii Marqueza: "Opowieść...

Quiz to rodzaj zabawy, rozrywki intelektualnej polegającej na przedstawieniu zagadnienia w formie zapytania w ten sposób, by na podstawie dostarczonych wraz z zapytaniem informacji oraz wiedzy ogólnej można było wydedukować prawidłową odpowiedź. Pytanie powinno być sformułowane w ten sposób, by odpowiedź nie była całkiem oczywista, zabawa polega de facto na dyskusji zgadujących nad różnymi możliwościami i wykluczaniu tych, które nie spełniają warunków zadanych w pytaniu.

