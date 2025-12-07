Szok pod Rysami! Kobieta spadła prawie ze szczytu, TOPR mówi o cudzie

Zofia Dąbrowska
2025-12-07 16:26

Turystka oszukała przeznaczenie w Tatrach! Jak podaje RMF FM, kobieta ześlizgnęła się niemal z samego szczytu Rysów i spadała tak zwaną rysą przez kilkaset metrów. Wydawało się, że nikt nie ma szans przeżyć upadku z najwyższego polskiego szczytu, ale turystce... nic poważnego się nie stało. Ratownicy Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego mówią wprost - to można nazwać cudem.

W Tatrach spadł pierwszy śnieg. Rysy pokryte warstwą białego puchu

i

Autor: Jerzy Wójcik//pixabay/ CC0 Gwałtowna zmiana pogody przyniosła opady śniegu w górach.

Turystka spadła prawie z samego szczytu Rysów, ale niemal nic jej się nie stało. TOPR mówi o cudzie

"Cudowne ocalenie" - tak w rozmowie z RMF FM mówił ratownik dyżurny Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Rafał Mikler o szokującym zdarzeniu, do którego doszło wczoraj, 6 grudnia w Tatrach Wysokich. Panują tam teraz bardzo trudne, stuprocentowo zimowe warunki. Na szlaki powinni wychodzić wyłącznie doświadczeni turyści z odpowiednim wyposażeniem. Dobrze przygotowana była też pewna turystka, która zdumiała nawet doświadczonych TOPR-owców. Dlaczego? Bo jak podaje RMF FM, kobieta uległa wypadkowi, którego teoretycznie nie miała szans przeżyć. Turystka wspinała się na Rysy, najwyższy szczyt polskich Tatr i całej Polski. Miała kask, czekan i raki, nie była to bynajmniej jedna z tych osób, które idą na Rysy w przysłowiowych klapkach. Niestety, w pewnym momencie z jakiegoś powodu zsunęła się ze szlaku i runęła w dół! 

ZOBACZ TEŻ: Niedźwiedź ŚCIGAŁ kobietę w Tatrach! Panika na szlaku na Kasprowy Wierch

"Z obrażeniami została przewieziona do zakopiańskiego szpitala, ale z tego, co wiemy - nie były to obrażenia zagrażające życiu"

"Turystka spadła rysą, zatrzymała się u wylotu. Z obrażeniami została przewieziona do zakopiańskiego szpitala, ale z tego, co wiemy - nie były to obrażenia zagrażające życiu. Olbrzymie szczęście" - powiedział ratownik dyżurny Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Siłę upadku wytłumił zapewne śnieg, którym była pokryta wspomniana rysa, czyli wąski żleb, naturalne wcięcie w stoku, którym spływają śnieg, woda i kamienie. Kobieta została hospitalizowana, ale może mówić o ogromnym szczęściu. Rysy to najwyższy szczyt w Polsce, mają  2503 m n.p.m. Każdego roku na tę górę wchodzi około 4,5 miliona turystów. 

2025_03_14_Lawina w Tatrach
TATRY
RYSY
WYPADEK W TATRACH