Martwa 75-letnia kobieta znaleziona w domu. Zatrzymany to jej krewny

W Starym Bystrem doszło do zabójstwa 75-letniej kobiety. Jej ciało znaleziono w domu w czwartek, 5 lutego.

Policja zatrzymała podejrzanego o dokonanie zbrodni. Jest nim 39-letni mężczyzna, który był członkiem rodziny ofiary i mieszkał z nią w tym samym domu.

Zabójstwo 75-latki w Starym Bystrem. Zatrzymano 39-letniego krewnego

Informacja o tragicznym zdarzeniu wpłynęła do komendy policji w Nowym Targu rano w czwartek, 5 lutego. Gdy funkcjonariusze dotarli pod wskazany adres w Starym Bystrem, ich oczom ukazał się makabryczny widok. W domu znajdowało się ciało 75-letniej kobiety. Na miejscu natychmiast pojawili się technicy kryminalistyki oraz prokurator, którzy rozpoczęli drobiazgowe oględziny. Zebrane dowody nie pozostawiały wątpliwości – doszło do zabójstwa.

Jeszcze tego samego dnia zatrzymano osobę podejrzewaną o dokonanie tej zbrodni. Jak informuje prokuratura, jest to 39-letni mężczyzna. Najbardziej wstrząsający w całej sprawie jest fakt, że ofiara i domniemany sprawca byli rodziną. Co więcej, oboje zamieszkiwali ten sam dom, w którym doszło do tragedii.

Prokuratura potwierdza zabójstwo 75-latki. Sprawca nie użył broni palnej

Śledczy na obecnym etapie postępowania są bardzo oszczędni w udzielaniu informacji. Potwierdzają jednak najgorszy scenariusz. Zastępca prokuratora rejonowego w Nowym Targu, Łukasz Ostrowski, w rozmowie z Polską Agencją Prasową, rzucił nieco światła na sprawę, jednocześnie podkreślając, jak wiele kwestii pozostaje jeszcze do wyjaśnienia.

– Ofiara i podejrzewany zamieszkiwali wspólnie w jednym domu i tam też doszło do zdarzenia. To osoby spokrewnione. Potwierdzam, że mamy do czynienia z zabójstwem. Sprawca nie użył broni palnej, ale na razie nie ujawniamy, w jaki sposób to się stało – powiedział PAP prokurator Ostrowski.

Zatrzymany ma w piątek, 6 lutego usłyszeć zarzut zabójstwa.