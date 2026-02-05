Trzy nastolatki wypadły z okna! "Ojciec zabrał im telefony"

Wstrząsająca tragedia rozegrała się w indyjskim stanie Uttar Pradesh. Trzy siostry w wieku 12, 14 i 16 lat wyskoczyły z balkonu na dziewiątym piętrze swojego mieszkania w środku nocy, po tym jak rodzice odebrali im telefony. Prawdopodobnie ostatecznie dwie próbowały trzymać trzecią, aż wypadły wszystkie. Według ustaleń policji, przyczyną desperackiego kroku dziewcząt miało być to, że ojciec zabrał im telefony, tymczasem one nie wyobrażały sobie życia bez gier i południowokoreańskiej muzyki.

Trzy nastolatki wypadły z okna! Ojciec zabrał im telefon

Autor: X, Zwiebackesser/ Shutterstock

Tragiczny skok trzech sióstr w Indiach. Powodem miała być... konfiskata telefonów

Trzy siostry z Indii w wieku 12, 14 i 16 lat wyskoczyły z balkonu na dziewiątym piętrze swojego mieszkania w środku nocy, bo rodzice odebrali im telefony! Do dramatycznego zdarzenia doszło około godziny 2:15 w nocy z wtorku na środę. Ofiary to Pakhi (12 l.), Prachi (14 l.) i Vishika (16 l.), córki Chetana Kumara. Jak pisze Daily Mail, doniesienia na temat tragedii są sprzeczne. Według jednej wersji wydarzeń dziewczynki miały zaryglować drzwi do pokoju, a następnie jedna po drugiej wyskoczyć z balkonu.Według drugiej, bardziej potwierdzonej, ostatecznie na skok zdecydowała się tylko jedna z dziewcząt, a pozostałe próbowały ją przytrzymywać i ratować, aż wszystkie runęły na ziemię. Krzyki obudziły rodziców, sąsiadów i ochroniarzy osiedla, ale zanim zdołano dostać się do pokoju, było już za późno. "Myślałem, że to kłótnia małżeńska. Jedna osoba siedziała na balustradzie, druga próbowała ją powstrzymać. Potem dołączyła trzecia. W końcu wszystkie trzy runęły w dół" – relacjonował świadek w rozmowie z NDTV.

"Tato, przepraszamy. Korea to nasze życie, nasza największa miłość. Cokolwiek powiesz, nie możemy z tego zrezygnować"

Na miejscu tragedii potwierdzono zgon wszystkich trzech sióstr. Widok ich ciał na ziemi, rozpacz matki i tłum zszokowanych mieszkańców osiedla – to obraz, który zarejestrowały kamery lokalnych mediów. W mieszkaniu odnaleziono ośmiostronicowy list pożegnalny oraz napisy na ścianach pokoju dziewczynek: "Jestem bardzo, bardzo samotna", "Złamałeś mi serce" (po angielsku, z błędem). W liście dzieci pisały: „Tato, przepraszamy. Korea to nasze życie, nasza największa miłość. Cokolwiek powiesz, nie możemy z tego zrezygnować. Dlatego się zabijamy”. Chodziło o to, że na skonfiskowanych potem telefonach dziewczynki oglądały południowokoreańskie filmiki. Ojciec odczytał te słowa dziennikarzom, apelując: „To nie powinno się zdarzyć żadnemu rodzicowi ani żadnemu dziecku.” Policja potwierdziła, że dziewczynki były fanatycznie zaangażowane w koreańską kulturę, przyjmując nawet koreańskie imiona, a ich uzależnienie od telefonów komórkowych zaczęło się w czasie pandemii. 

