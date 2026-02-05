Trzy nastolatki wypadły z okna! "Ojciec zabrał im telefony"

Tragiczny skok trzech sióstr w Indiach. Powodem miała być... konfiskata telefonów

Trzy siostry z Indii w wieku 12, 14 i 16 lat wyskoczyły z balkonu na dziewiątym piętrze swojego mieszkania w środku nocy, bo rodzice odebrali im telefony! Do dramatycznego zdarzenia doszło około godziny 2:15 w nocy z wtorku na środę. Ofiary to Pakhi (12 l.), Prachi (14 l.) i Vishika (16 l.), córki Chetana Kumara. Jak pisze Daily Mail, doniesienia na temat tragedii są sprzeczne. Według jednej wersji wydarzeń dziewczynki miały zaryglować drzwi do pokoju, a następnie jedna po drugiej wyskoczyć z balkonu.Według drugiej, bardziej potwierdzonej, ostatecznie na skok zdecydowała się tylko jedna z dziewcząt, a pozostałe próbowały ją przytrzymywać i ratować, aż wszystkie runęły na ziemię. Krzyki obudziły rodziców, sąsiadów i ochroniarzy osiedla, ale zanim zdołano dostać się do pokoju, było już za późno. "Myślałem, że to kłótnia małżeńska. Jedna osoba siedziała na balustradzie, druga próbowała ją powstrzymać. Potem dołączyła trzecia. W końcu wszystkie trzy runęły w dół" – relacjonował świadek w rozmowie z NDTV.

"Tato, przepraszamy. Korea to nasze życie, nasza największa miłość. Cokolwiek powiesz, nie możemy z tego zrezygnować"

Na miejscu tragedii potwierdzono zgon wszystkich trzech sióstr. Widok ich ciał na ziemi, rozpacz matki i tłum zszokowanych mieszkańców osiedla – to obraz, który zarejestrowały kamery lokalnych mediów. W mieszkaniu odnaleziono ośmiostronicowy list pożegnalny oraz napisy na ścianach pokoju dziewczynek: "Jestem bardzo, bardzo samotna", "Złamałeś mi serce" (po angielsku, z błędem). W liście dzieci pisały: „Tato, przepraszamy. Korea to nasze życie, nasza największa miłość. Cokolwiek powiesz, nie możemy z tego zrezygnować. Dlatego się zabijamy”. Chodziło o to, że na skonfiskowanych potem telefonach dziewczynki oglądały południowokoreańskie filmiki. Ojciec odczytał te słowa dziennikarzom, apelując: „To nie powinno się zdarzyć żadnemu rodzicowi ani żadnemu dziecku.” Policja potwierdziła, że dziewczynki były fanatycznie zaangażowane w koreańską kulturę, przyjmując nawet koreańskie imiona, a ich uzależnienie od telefonów komórkowych zaczęło się w czasie pandemii.

Sonda Czy uważasz, że całkowity zakaz korzystania z telefonów w szkołach to dobry pomysł? tak nie

In #Ghaziabad, three sisters —Pakhi (12), Prachi (14), and Vishika (16) —are no longer alive.It is reported thattheir father had stopped them from playing #onlinegames. Shortly after, all three jumped from the ninth floor#गाजियाबाद #ऑनलाइनगेम #ghaziabadpolice #onlinegame https://t.co/b6VnAk9YI8 pic.twitter.com/XNK9T7AMC7— SANJEEV CHAUHAN (INDIA) (@SanjeevCrime) February 4, 2026

