Jednostka wojskowa w Krakowie poszukuje osoby na stanowisko kierownika klubu.

Oferowane wynagrodzenie to 4700 zł pensji zasadniczej, powiększone o 20% premii oraz dodatek funkcyjny.

Wymagania to m.in. wykształcenie średnie (z 4-letnim stażem) lub wyższe (z 2-letnim stażem), niekaralność oraz polskie obywatelstwo.

Dokumenty aplikacyjne należy dostarczyć w zamkniętej kopercie do 18 lutego 2026 r. do siedziby jednostki wojskowej w Krakowie.

Wysokie zarobki i ciekawe obowiązki. Tyle wojsko w Krakowie płaci kierownikowi klubu

Jednostka wojskowa znajdująca się przy ulicy Ułanów w Krakowie oferuje nie tylko stabilne warunki zatrudnienia, ale również szeroki wachlarz interesujących zadań. Osoba zatrudniona na stanowisku kierownika klubu będzie odpowiedzialna za organizację i prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej i rekreacyjnej w klubie jednostki wojskowej. Do jej głównych obowiązków należeć będzie między innymi rozwijanie wrażliwości artystycznej w środowisku wojskowym oraz promowanie dorobku klubu.

Jak wynika z ogłoszenia, nowy kierownik będzie musiał wykazać się umiejętnościami menedżerskimi. Będzie bowiem kierował pracą instruktorów, nadzorował działalność biblioteki oświatowej, a także prowadził gospodarkę materiałową i finansową placówki. Kluczowa będzie również współpraca z zewnętrznymi instytucjami – zarówno wojskowymi, jak i cywilnymi placówkami kultury, samorządami oraz organizacjami pozarządowymi. Celem jest zapewnienie żołnierzom i ich rodzinom wszechstronnego rozwoju zainteresowań. To praca dla osoby kreatywnej i komunikatywnej, która nie boi się odpowiedzialności.

Jakie wymagania trzeba spełnić, by dostać pracę w jednostce wojskowej w Krakowie?

Aby móc ubiegać się o to stanowisko, kandydaci muszą spełnić kilka formalnych warunków. Niezbędne jest posiadanie polskiego obywatelstwa, pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych. Kluczowym wymogiem jest również niekaralność. Wojsko stawia także konkretne wymagania dotyczące wykształcenia i doświadczenia zawodowego. Szansę mają osoby z wykształceniem średnim i minimum czteroletnim stażem pracy lub absolwenci studiów wyższych z co najmniej dwuletnim doświadczeniem.

Wśród oczekiwań pracodawcy, jak podano w ofercie, znajduje się przede wszystkim doświadczenie w organizacji wydarzeń kulturalnych. Mile widziane będzie wykształcenie wyższe na kierunkach takich jak pedagogika czy animacja kultury, jednak również osoby bez ukończonych studiów mają szansę w rekrutacji!

Kandydat musi również biegle obsługiwać komputer i urządzenia biurowe oraz cechować się samodzielnością i doskonałą organizacją czasu pracy. Dokumenty aplikacyjne, czyli CV oraz list motywacyjny, należy dostarczyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Kierownik Klubu” do siedziby Jednostki Wojskowej Nr 4009 przy ul. Ułanów 43 w Krakowie. Czasu na podjęcie decyzji nie zostało wiele – termin składania dokumentów upływa 18 lutego 2026 roku.