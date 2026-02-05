14-latek rzucił się na nauczycielkę z nożem! Szokujące tłumaczenia

Szokujący atak we francuskiej szkole. 14-latek zadał nauczycielce kilka ciosów nożem

Francja jest w szoku po kolejnym brutalnym ataku w szkole. Czternastoletni uczeń gimnazjum w nadmorskim Sanary-sur-Mer zaatakował nożem swoją nauczycielkę plastyki na oczach 22 kolegów z klasy. Prokuratura potwierdziła, że chłopak działał z premedytacją, przynosząc nóż z domu z wyraźnym zamiarem dokonania napaści. Według zeznań, które sprawca złożył po zatrzymaniu, zabrał nóż kuchenny z domu już rano, planując wykorzystać go wobec konkretnej nauczycielki. Tłumaczył, że „musiał to zrobić, ponieważ czuł zbyt wiele nienawiści”. Jak dodał, miał do niej żal za wpisy w szkolnej aplikacji, w których odnotowano jego wcześniejsze nieodpowiednie zachowania. Już tydzień wcześniej miał przynieść do szkoły nóż, lecz wtedy się wycofał – teraz, jak twierdził, „nienawidził także siebie”. Miał w domu różne noże, ponieważ - jak powiedział śledczym - uznał to za "stylowe".

Tłumaczył, że „musiał to zrobić, ponieważ czuł zbyt wiele nienawiści"

Do ataku doszło we wtorek, 4 lutego około godziny 14:00, w trakcie zajęć w jednej z klas. Nauczycielka otrzymała trzy ciosy nożem w okolice brzucha i jeden w przedramię. Chłopiec został obezwładniony przez pracownika szkoły na dziedzińcu i natychmiast zatrzymany przez policję. Został osadzony w areszcie pod zarzutem usiłowania zabójstwa. 60-letnia nauczycielka została przetransportowana do szpitala Sainte-Anne w Tulonie, gdzie natychmiast przeszła operację. Jej stan pozostaje bardzo poważny, choć – jak poinformował prefekt departamentu Var – lekarze mają nadzieję na pozytywny efekt leczenia.

Szkoła, dotychczas uznawana za spokojną i bezpieczną, została ewakuowana. Uruchomiono specjalne wsparcie psychologiczne dla dzieci, nauczycieli i rodziców. Prokurator Republiki w Tulonie, Raphaël Balland, zaznaczył, że nie znaleziono śladów wskazujących na motywy religijne lub polityczne. Chłopak nie był wcześniej notowany przez wymiar sprawiedliwości. W 2025 roku szkoła, do której uczęszczał sprawca, zgłosiła podejrzenie przemocy domowej wobec jego młodszej siostry. Sprawa trafiła do sądu rodzinnego, który we wrześniu tego samego roku zarządził środek pomocy wychowawczej dla rodzeństwa.

W Francji były już takie incydenty. Kontrole nie zawsze przynoszą efekty

To nie pierwszy tego typu dramat we francuskich szkołach. W 2025 roku doszło co najmniej do dwóch śmiertelnych ataków z użyciem noża – zginęła m.in. wychowawczyni oraz 15-letnia uczennica. Incydent w Sanary-sur-Mer tylko pogłębia narastający lęk wśród nauczycieli, uczniów i ich rodzin. Minister edukacji narodowej, Édouard Geffray, udał się na miejsce tragedii i wyraził współczucie bliskim ofiary. W emocjonalnym wystąpieniu podkreślił: "Ten dramat pokazuje, że musimy wspólnie – rodzice, szkoły, samorządy – działać na rzecz deeskalacji przemocy. Każdy z nas ma w tym rolę do odegrania". Minister podkreślił, że od marca 2025 roku przeprowadzono aż 12 tysięcy akcji kontrolnych w pobliżu szkół w całym kraju. Dodał jednak, że „ryzyko zerowe nie istnieje” i choć wykrywa się broń, nie da się przewidzieć wszystkiego.

Sonda Czy martwisz się o swoje dziecko, gdy jest w szkole? Tak Nie

QUIZ. Poniedziałkowy test z wiedzy ogólnej. Do siódmego pytania popełnisz minimum dwa błędy Pytanie 1 z 10 Uzupełnij tytuł książki Gabriela Garcii Marqueza: "Opowieść... rozbitka" szympansa" nierządnicy" Następne pytanie