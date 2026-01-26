AI prognozuje, że za 50 lat czeka nas inny świat, w którym automatyzacja i zielona transformacja staną się codziennością.

Sztuczna inteligencja przestała być futurystyczną ciekawostką - korzystamy z niej każdego dnia często nawet nie zdając sobie z tego sprawy. Algorytmy podpowiadają nam trasy do pracy, rekomendują treści, pomagają w leczeniu, zarządzają energią i wspierają decyzje podejmowane przez miasta oraz państwa. AI jest obecna w smartfonach, samochodach, urzędach i domach, a jej rola z roku na rok rośnie. Tym samym można się domyślać, że technologia wpłynie na przyszłość Polski - w jaki jednak sposób? Jak zmienią się największe miasta kraju? O to postanowiliśmy zapytać sztuczną inteligencję, która poruszyła swoją wyobraźnią i wykreowała coś niesamowitego w postaci zdjęć.

Polska za 50 lat według sztucznej inteligencji

Zapytaliśmy sztuczną inteligencję, jak jej zdaniem będzie wyglądać Polska za 50 lat. AI przeanalizowała dostępne dane, globalne trendy, prognozy demograficzne, rozwój technologii i zmiany klimatyczne, a następnie stworzyła własną wizję przyszłości. Efektem tej analizy są nie tylko prognozy dotyczące rozwoju kraju, ale także wygenerowane obrazy przedstawiające, jak w 2076 roku mogą wyglądać największe polskie miasta. Jesteście ciekawi? Fotografie znajdziecie w galerii zdjęć poniżej.

Polska za 50 lat według AI [ZDJĘCIA]

Miasta bardziej zielone i samowystarczalne

Według prognoz sztucznej inteligencji polskie miasta w 2076 roku będą znacznie bardziej zielone, gęste i samowystarczalne energetycznie. Transport publiczny i autonomiczny całkowicie zdominuje centra metropolii, ograniczając ruch prywatnych samochodów. AI przewiduje również rozwój inteligentnych budynków zarządzanych algorytmami, większą odporność miast na skutki zmian klimatu oraz głęboką cyfryzację usług publicznych. Zmieni się także styl życia mieszkańców – praca zdalna i hybrydowa stanie się standardem, a przestrzeń miejska będzie projektowana z myślą o zdrowiu, seniorach i lokalnych społecznościach.

Należy jednak pamiętać, że przedstawione wizje i prognozy są jedynie scenariuszami wygenerowanymi przez sztuczną inteligencję na podstawie dostępnych dziś danych i trendów. Nie stanowią one pewnej prognozy przyszłości, lecz próbę pokazania możliwych kierunków rozwoju. Rzeczywisty obraz Polski za 50 lat będzie zależał od decyzji politycznych, gospodarczych i społecznych, a także od nieprzewidywalnych wydarzeń, których nie da się dziś uwzględnić w żadnym modelu. Właśnie dlatego pamiętajmy, by takie przewidywania traktować z dystansem – jako inspirację do refleksji, a nie gotowy scenariusz.