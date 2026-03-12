Nowy komunikat PLL LOT. Gdzie i do kiedy nie będzie można polecieć?

Nowy komunikat PLL LOT o zawieszeniu połączeń

"Polskie Linie Lotnicze LOT, mając na uwadze sytuację w regionie, podjęły decyzję o zawieszeniu rejsów rozkładowych do Rijadu do 24 marca oraz do Tel Awiwu do 31 marca włącznie. Pasażerowie PLL LOT będą informowani bezpośrednio o dostępnych możliwościach podróży oraz dalszych działaniach" - podał przewoźnik w komunikacie na platformie X.

Jednocześnie przedstawiciele LOT-u przekazali informację o zawieszeniu rejsów z i do Bejrutu od 31 marca do 30 kwietnia. Loty do Dubaju pozostają odwołane do 28 marca. Przewoźnik podkreślił, że decyzje operacyjne podejmuje z najwyższą dbałością o pasażerów i załogi, na bieżąco monitorując rozwój sytuacji i dostosowując siatkę połączeń do aktualnych warunków. Zaznaczył również, że działa zgodnie z rekomendacjami Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego, a bezpieczeństwo pozostaje priorytetem LOT-u.

Tysiące Polaków wróciły z Bliskiego Wschodu

28 lutego Stany Zjednoczone i Izrael zaatakowały Iran. Teheran w odwecie przystąpił do ataków m.in. na bazy amerykańskie w regionie, w wyniku czego wiele linii lotniczych zawiesiło swoje rejsowe połączenia. W czwartek, 12 marca rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wewiór poinformował, że z Bliskiego Wschodu do Polski powróciło 12 116 osób, a odbyło się to dzięki 68 lotom.

Wcześniej w czwartek MSZ przekazało, także na X, że samolotami LOT-u, w ramach europejskiego programu rescEU, ewakuowano z Bliskiego Wschodu kolejnych 300 osób, w tym ponad 200 polskich obywateli. Samoloty wylądowały w nocy ze środy na czwartek w Polsce. Ewakuacja objęła osoby przebywające m.in. w Bahrajnie, Kuwejcie i Katarze. "Samoloty LOT-u przywiozły z Bliskiego Wschodu ponad 300 pasażerów - nie tylko obywateli polskich, ale także innych państw członkowskich UE i krajów partnerskich, w tym Hiszpanii, Słowacji, Bośni i Hercegowiny, Czech, Rumunii, Islandii, Finlandii, Ukrainy, Luksemburga i Litwy. Wszystko w trosce o Wasze bezpieczeństwo i bezpieczny powrót do domu” - podał resort.

