Stare zdjęcia księżnej Kate! Nie uwierzysz, jak się zabawiała

Księżna Kate za młody szalała na imprezach. Już wtedy chodzili za nią paparazzi. Nie uwierzysz, gdy to zobaczysz!
Dziś księżna Kate to symbol elegancji i nobliwości. Trudno byłoby znaleźć choć jedną modową wpadkę przyszłej królowej Brytyjczyków, jej fryzura zawsze jest nienaganna. Cokolwiek założy, znika to natychmiast ze sklepów. Podczas publicznych wystąpień prezentuje promienne uśmiechy i grzecznie słucha wszystkich, których odwiedza w ramach swoich królewskich obowiązków. Sama klasa i styl - to najczęściej słyszane opinie na temat księżnej Kate. Mało kto pamięta, że nie zawsze tak było! Dzisiejsza następczyni brytyjskiego tronu była za studenckich czasów królową imprez. Nie raz w mało nobliwy sposób wytaczała się z limuzyn i tańcowała w fikuśnych strojach. Ponieważ już wtedy była łączona z księciem Williamem, paparazzi chodzili za nią w czasach, gdy schodzili się i rozchodzili. A że młodość ma swoje prawa także w pałacu i przyległościach, oboje pozwalali sobie w klubach na dużo więcej, niż dziś. W naszej galerii zdjęć zebraliśmy stare fotki księżnej Kate, które dziś mogą zaskoczyć! Trzeba przyznać, że dobrze się bawiła.
Kate paradowała przed Williamem w przezroczystej kreacji. Oto, jak to skomentował
W jakich okolicznościach Kate poznała Williama? Było to w 2002 roku, kiedy oboje studiowali historię sztuki na Uniwersytecie St Andrews. Pewnego dnia zorganizowano tam charytatywny pokaz mody z udziałem studentek. Pokaz był zatytułowany „Sztuka uwodzenia” i faktycznie, stroje były dość śmiałe. Postanowiła zaprezentować się na nim także przyszła księżna. Kate wybrała przezroczystą sukienkę, pod którą miała tylko skąpą bieliznę. W takiej kreacji paradowała przed przyszłym mężem, obiektem westchnień wielu studentek. I podobno właśnie wtedy serce Williama zabiło żywiej. Jak dziś ujawnia Mirror, William na widok Kate powiedział cztery wymowne słowa. Zwracając się do kolegi imieniem Fergus, zdołał tylko wykrztusić: "Wow, Fergus, Kate jest hot!", czyli "Kate jest gorąca". Już na afterparty wysyłał jej całusy, a reszta jest historią... Para po wielu miłosnych perypetiach, w wyniku których złośliwie nazywano Kate "Katie Waity", wzięła ślub w 2011 roku, dziś mają trójkę dzieci i kiedyś będą królem i królową.