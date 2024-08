Książę William rzucił księżną Kate! "Wystarczyło 30 minut rozmowy przez telefon"

Wielki cios dla Jennifer Lopez. Mąż zrobił jej TO dokładnie w jej urodziny

Sensacyjne kulisy miłości księżnej Kate i księcia Williama ujawnione w nowej książce. Podczas kryzysu w związku William rzucił Kate przez telefon

O związku księżnej Kate i księcia Williama od lat krążą rozmaite plotki. Jeszcze w czasach sprzed ich zaręczyn cała Wielka Brytania huczała od pogłosek o tym, że się rozstali, a Kate zyskała nawet złośliwy przydomek "Katie Waitie", czyli "Kasia czekasia" z racji tego, że książę zwlekał z oświadczynami. Także niedawno, z powodu tajemniczego zniknięcia księżnej Kate na pół roku, niektórzy plotkowali o rzekomych kłopotach w małżeństwie następców tronu. Teraz pojawiły się nowe doniesienia! Robert Jobson, autor nowej książki "Catherine, księżna Walii" ujawnia szokujące kulisy związku następców brytyjskiego tronu. Podobno w pewnym momencie relacje między Kate a Williamem były tak napięte, że książę... rzucił Kate przez telefon!

W 2007 roku książę powiedział Catherine, że oboje potrzebują „trochę przestrzeni” i że nie może obiecać jej małżeństwa

Miało to miejsce jeszcze w 2007 roku, gdy Kate miała niebawem ukończyć 25 lat. Media trąbiły o zbliżających się zaręczynach panny Middleton z księciem Williamem. Najwyraźniej on nie wytrzymał tej presji i postanowił odsunąć w czasie ustatkowanie się. Wówczas nie stronił od szalonych, mocno zakrapianych imprez i nie w głowie było mu zostanie mężem i ojcem. Najpierw William odwołał noworoczne spotkanie z Middletonami. Wkrótce niespodziewanie zadzwonił do Kate. Jak relacjonuje w swojej książce Jobson, książę powiedział wtedy Catherine, że oboje potrzebują „trochę przestrzeni”, aby „znaleźć swoją własną drogę”, i że nie może obiecać jej małżeństwa. Po 30-minutowej rozmowie nie byli już parą, a Kate miała złamane serce... Jak wiadomo, potem jednak para znów się zeszła. W 2010 roku William się oświadczył, a w 2011 roku stanęli z Kate Middleton na ślubnym kobiercu.

