Astrolog odkrył prawdę o księżnej Kate! Tak wyglądają jej relacje z Williamem

Oto horoskop partnerski księżnej Kate i księcia Williama! Hinduska wróżka zobaczyła prawdę o ich miłości, czytając z gwiazd jak z otwartej księgi

O związku księżnej Kate i księcia Williama od paru lat krążą niepokojące plotki. Niektórzy rozpuszczali straszne pogłoski, zgodnie z którymi następca brytyjskiego tronu ma romans z markizą Rose Hanbury. A zniknięcie Kate i jej problemy ze zdrowiem podgrzały atmosferę do temperatury wrzenia! Internetowe plotki o Kate były naprawdę szalone, a niektórzy podejrzewali Williama nawet o najgorsze przestępstwa! Jeszcze inni byli zdania, że po prostu książęca para szykuje się do rozwodu. Teraz nareszcie cała prawda wyszła na jaw. Tajemnicza wróżka specjalnie dla "Times of India" pochyliła się nad horoskopem partnerskim księżnej Kate i księcia Williama. Ona to zodiakalny Koziorożec, a on Rak. "To przeciwstawne znaki zodiaku" - wieszczy wróżbitka i analizuje układy gwiazd, które według indyjskich astrologów decydują o tym, jak naprawdę wygląda sytuacja w związku Kate i Williama.

"Intymność, którą tworzą, może być głęboko satysfakcjonująca dla obojga"

"Rak i Koziorożec są przeciwstawnymi znakami zodiaku, co może stworzyć między nimi silne przyciąganie. Mają potencjał do harmonijnej równowagi, przy czym Rak zapewnia głębię emocjonalną, a Koziorożec oferuje praktyczność i dyscyplinę" - analizuje wróżbitka. Jaki jest słaby punkt związku? Zaufanie! "Koziorożce mogą mieć problemy z zaufaniem, ale jeśli Rak okaże oddanie, mogą pokonać tę przeszkodę" - wieszczy astrolog. W związku Kate i Williama zdaniem wróżbitki nie brakuje namiętności i to z kolei, podobnie jak więź intelektualna, spaja ich związek: "Intymność, którą tworzą, może być głęboko satysfakcjonująca dla obojga" - tłumaczy wróżka. "Ich znaki sugerują partnerstwo, które jest zarówno ugruntowane, jak i satysfakcjonujące emocjonalnie, zdolne przetrwać próbę czasu" - uspokaja.

To start with the basics, Catherine, the Princess of Wales, happens to be a Capricorn sun with a Cancer moon. Her husband, Prince William, is a Cancer sun with a Cancer moon.@LisaStardust_ breaks down Kate Middleton's birth chart. https://t.co/yr6tpaSVAK— TODAY (@TODAYshow) March 12, 2024

