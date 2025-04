Tomasz Jakubiak od jakiegoś czasu mierzy się z bardzo rzadkim nowotworem. Choroba zaatakowała jego jelita. Kucharz zdecydował się wyjechać z Polski do Izraela, aby tam podjąć leczenie. Na początku lutego 2025 roku wrócił do kraju, jednak jego obecność tu stanęła pod znakiem zapytania. Jego stan zdrowia pogorszył się i Tomasz wymagał hospitalizacji w Atenach.

Moja choroba trochę zakręciła i się okazało, że musiałem jak najszybciej jechać na dalsze leczenie, które odbywa się w Atenach. Jakby tego było mało, to jeszcze mam wodę w płucach, więc w ostatniej chwili musiałem zrezygnować z samolotu i pojechać karetką 2,5 tys. km. (...) Nikt dalej za bardzo nie wie, o co chodzi z moją chorobą - powiedział na nagraniu umieszczonym w mediach społecznościowych.

Tomasz Jakubiak nie czuje się najlepiej. Zaapelował o pomoc!

Tomasz Jakubiak trafił do szpitala w Atenach. Mężczyzna nie czuje się najlepiej, jednak resztkami sił postanowił zaapelować do fanów o to, aby wsparli jego zbiórkę na leczenie. Do tej pory o niej nie mówił! Na stronie GoFundMe zebrano już sporą część kwoty. Sam kucharz wyjawił, że przesłał informacje o swoim stanie do jednej z koleżanek, która opublikowała wpis na Facebooku Deli 4 You Market. Ten z kolei został podany dalej przez następne osoby.

Kochane Głodomory, post o nowej zbiórce to prawdziwa informacja. Tu wyjaśniam, co się stało i za chwilę wrzucę oryginalny post. Jestem w szpitalu w Atenach i potrzebuję Waszej pomocy. Link do zbiórki w komentarzu, w stories i w bio - czytamy w jednym z najnowszych postów w mediach społecznościowych Jakubiaka.

Na co choruje Tomasz Jakubiak?

Tomasz Jakubiak to znany szef kuchni i juror programów kulinarnych takich jak "MasterChef" czy "MasterChef Junior". Od jakiegoś czasu mężczyzna zmaga się z poważną chorobą - nowotworem jelita cienkiego oraz dwunastnicy. Diagnoza została postawiona, gdy choroba była w zaawansowanym stadium i zdążyła rozprzestrzenić się na inne części organizmu. Zaatakowana została miednica oraz odcinek lędźwiowy kręgosłupa.

