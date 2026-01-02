Ola Ciupa ma nowego chłopaka? Mężczyzna ma kryminalną przeszłość. Siedział w więzieniu i był ścigany przez Interpol

Ola Ciupa przez lata była jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci polskiego show-biznesu i influencer marketingu. Jej związek z raperem Kubańczykiem był szeroko komentowany, a para chętnie pojawiała się razem na eventach i w mediach społecznościowych. Po pięciu latach relacji przyszło jednak głośne rozstanie.
Teraz wszystko wskazuje na to, że Ola Ciupa znów jest zakochana. Sylwestrową noc i pierwsze dni nowego roku spędziła w towarzystwie nowego mężczyzny, czym podzieliła się na Instagramie. Na opublikowanych zdjęciach para nie kryje bliskości – wspólnie podziwiają fajerwerki, przytulają się, a jedno z ujęć pokazuje Olę siedzącą na kolanach partnera (?). Fani zgodnie stwierdzili: to oficjalne "coming out" nowej relacji.
Kim jest Paweł, który skradł serce Oli Ciupy? To postać dobrze znana fanom freak-fightów
Paweł "Scarface" Bomba od kilku lat pojawia się w federacjach freakowych, a w 2025 roku dołączył do FAME MMA, gdzie walczył m.in. z Marcinem Najmanem. Jego nazwisko regularnie przewija się w sportowo-internetowych mediach, a walki budzą spore emocje.
Sport to jednak tylko jedna strona jego historii. Kilka lat temu Paweł popadł w poważne kłopoty z prawem. W 2023 roku usłyszał zarzuty dotyczące oszustw finansowych, za co został skazany na karę pozbawienia wolności. Część wyroku odbywał w Polsce, a część za granicą, gdzie był ścigany przez Interpol. Ostatecznie opuścił więzienie w 2025 roku i od tego czasu próbuje odbudować swoje życie – także wizerunkowo.
Związek (?) Oli Ciupy z mężczyzną o tak burzliwej przeszłości od razu podzielił internautów. Jedni kibicują jej szczęściu i wierzą, że każdy zasługuje na drugą szansę, inni wyrażają obawy i zadają pytanie, czy to na pewno dobry wybór na przyszłość. Sama Ola na razie nie komentuje przeszłości Pawła, skupiając się na teraźniejszości.