Ola Ciupa i Kubańczyk, a właściwie Jakub Flas, byli ze sobą związani od 2019 roku. DJ-ka, prezenterka i influencerka, pierwszy kryzys z raperem miała w listopadzie 2022 roku. Pół roku później, w marcu 2023 roku, Kubańczyk przyznał się do okropnego nałogu, w który wpadł - chodziło wówczas o palenie marihuany. Pisał w mediach społecznościowych, że czuje się źle psychicznie, a palenie wpływa też na jego zdrowie fizyczne. - Po rozstaniu z Olą moje imprezowe alter ego wróciło z podwójna mocą - jak każdy z Was popełniałem błędy i myślałem, że zapiję smutek i złość. Zagraliśmy w tamtym roku ponad 100 koncertów, wielu nie pamiętam - wyznał, dodając, że walczy z uzależnieniem od kilku lat. - Chciałbym jak Wy potrafić zapalić przy weekendzie, zamiast jarać dwie paczki cali dziennie lecz nie potrafię. Mimo tego, że zarobiłem bardzo dużo pieniędzy i wydaliśmy jeden z największych hitów w Polsce, cały czas byłem nieszczęśliwy co pogłębiało moja depresję. Nie chciałem palić, a mimo to kręciłem następne gibony – napisał Kubańczyk. Ale Ola Ciupa do niego wróciła. Jeszcze pod koniec stycznia 2024 roku opowiadała w mediach, że pracują nad związkiem, że im się układa. Jak się okazuje, sielanka nie potrwała długo.

Ola Ciupa i Kubańczyk rozstali się?! Ujawniono kulisy zerwania. W tle walka z nałogiem

Jeszcze niedawno Ola Ciupa mówiła, w kontekście relacji z Kubańczykiem, że zdarzają im się gorsze momenty, ale "zawsze miłość wygrywa". Jednocześnie media plotkarskie przypominały parze kąśliwie, że ta "co chwilę się rozstaje i do siebie wraca". Wygląda na to, że przed nami ten pierwszy etap. Jak donosi Pudelek, Ciupa i Kubańczyk zerwali.

- W połowie lutego rozstali się po raz kolejny. Nasz informator ujawnił, że przyczyną rozpadu relacji influencerki i muzyka miało być m.in. uzależnienie Kuby, o którym sam wielokrotnie wspominał. (...) -Ola nie mogła już dłużej znieść uzależnienia Kuby. Obiecywał jej, że rzuci palenie i się zmieni. Ona wierzyła i dawała mu kolejne szanse. Często się kłócili, głównym powodem był nałóg Kubańczyka. W końcu Ola powiedziała dość. Rozstali się w połowie lutego – mówi Pudelkowi osoba z bliskiego otoczenia pary.

Serwis plotkarski przypomina, że w ostatnich tygodniach para nie wyjechała nawet na wspólny odpoczynek. Ciupa była bowiem w Tajlandii, a Kubańczyk w Malezji. Czy tym razem rozstanie będzie definitywne? Czas pokaże.

