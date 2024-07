Zosia z "Rodziny zastępczej" wyjechała do Mongolii! Tam zmieniła się nie do poznania

Elegancka Lady Gaga na ceremonii otwarcia IO w Paryżu

W Paryżu rozpoczęło się wielkie święto sportu. Jednak ceremonia otwarcia to również artystyczne występy. Twórcy wydarzenia zadbali o to, by widzowie zapamiętali tegoroczne otwarcie. Nawiązują przy tym do doskonale znanych francuskich symboli kultury oraz burzliwej historii tego kraju.

Całość wydarzenia odbywa się nad brzegiem Sekwany. Podczas gdy reprezentanci krajów biorących udział w igrzyskach płyną na barkach, nad brzegiem rzeki można zobaczyć występy tancerzy, sportowców, wokalistów, a nawet pokazy mody. Krótko po rozpoczęciu ceremonii na złotych schodach zaprezentowała się Lady Gaga.

Ubrana w czarny elegancki strój gwiazda wyłoniła się spod kurtyny różowych piór. Lady Gaga znana jest z ekscentrycznego stylu, dlatego i tym razem nie zabrakło w jej stylizacji nietypowego elementu. 38-latka zaśpiewała utwór "Mon truc en plumes" Zizi Jeanmaire.

Jakub Józef Orliński zaśpiewał na otwarciu Igrzysk Olimpijskich

Występ Lady Gagi to nie koniec niespodzianek, które przygotowali organizatorzy. W pewnym momencie oko kamery skierowało się na artystę ubranego w biały strój. Fani muzyki klasycznej natychmiast rozpoznali w nim... Jakuba Józefa Orlińskiego. 33-letni Polak jest światowej sławy śpiewakiem i kontratenor, przez wielu nazywany "najpiękniejszy głosem Europy". Orliński wykonał utwór "Viens, Hymen" z "Viens, Hymen" z opery "Les Indes galantes", czyli "Zamorskich zalotów".

Urodzony 8 grudnia 1990 Jakub Józef Orliński pochodzi z rodziny o artystycznych tradycjach. Jednak w przeciwieństwie do rodziców nie związał swojego życia z grafiką, ale muzyką. Od dziecka fascynował się również tańcem. Dzisiaj jest z pewnością jednym z niewielu śpiewaków operowych, który w wolnych chwilach tańczy breakdance. Razem z grupą Skill Fanatikz ma w tej dziedzinie wiele sukcesów. Warto dodać, że breakdance w tym roku zadebiutuje na igrzyskach. Orliński krótko po zakończeniu muzycznego występu pokazał też swoje taneczne umiejętności.

O 33-latku mówi cały artystyczny świat. Artysta kształcił się w elitarnej Juilliard School. Jakub Józef jest kontratenorem. Skala jego głosu pozwala mu na wykonywanie utworów tradycyjnie przeznaczonych dla kobiet. Występował w operach na całym świecie. Wyróżniony został wieloma prestiżowymi nagrodami, w tym tzw. operowym Oscarem, czyli International Opera Awards.

¡Cuando el breaking y lo barroco son compatibles! 🤩Mira cómo Jakub Józef Orliński los une.#CeremoniaDeApertura #Paris2024 pic.twitter.com/PBzH3WETdr— Los Juegos Olímpicos (@juegosolimpicos) July 26, 2024

Lady Gaga na Igrzyskach Olimpijskich